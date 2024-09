Reconocido parque de diversiones corre riesgo de cerrar tras 70 años en operación

Trabajadores del "River View Park" realizaron una oratón para poder seguir operando y no perder sus empleos, ante posible cierre del parque. Foto: River View Park

Trabajadores del parque de diversiones River View Park, ubicado frente a Cosmocentro, en el sur de Cali, realizaron una “oratón”, como parte de las protestas que han realizado tras conocerse una orden de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de entregar el predio en el que han operado por más de 40 años y que se convierta en el “Gran Parque de la vida”, espacio de conservación del medio ambiente, símbolo de la COP16. Desde el Gobierno nacional advierten que el arriendo del lugar es inferior a lo que realmente cuesta.

Los cerca de 200 empleados están preocupados porque además de tratarse de un lugar que se ha convertido en símbolo de la ciudad, están próximos a comenzar la temporada de fin de año, que va hasta enero, por lo que piden que los dejen permanecer en el lugar estos meses. “Hicimos una ‘oratón’ porque queremos agotar todas las posibilidades, queremos ser escuchados por las entidades y de manera espiritual para que podamos recibir la noticia de que nos dieron el permiso”, dijo a Blu Radio José Luis Urbano, operario del River View Park.

Por su parte, David Gómez, director de Ferias y Eventos, la empresa administradora del parque, explicó que han buscado llegar a un acuerdo, or lo que se instaló una mesa técnica con la SAE, que ha estado respaldada por la Personería de Cali. “Desde 2006 hemos operado bajo un contrato en el que hemos cumplido con todos los pagos. Queremos simplemente llegar a un acuerdo que nos permita seguir trabajando, aportar sana recreación a la ciudad y no dejar sin empleo a 200 trabajadores”.

Al respecto, el vicepresidente de Sociedades de la SAE, Sebastián Caballero, explicó que no han logrado la renovación del contrato, ya que por el predio se está pagando 10 veces por debajo del estimado de renta. Además, mencionó que han brindado alternativas de predios aledaños y con características similares, pero no ha sido posible un acuerdo.

“El contrato anterior con Ferias y Eventos tenía un canon de $14.632.327 más IVA y no reflejaba el valor real del mercado, estimado en $181.588.438, por lo que no se renovó el contrato. Se les propuso tomar un espacio más pequeño; sin embargo, no ha habido conciliación, estamos abiertos al diálogo, pero que se pague lo justo”.

Finalmente, Diego Hau, secretario de Gobierno de Cali, subrayó que la administración local está dispuesta a facilitar las conversaciones entre las partes para llegar a un acuerdo sobre el valor del arrendamiento hasta que se concrete un trato definitivo, pero que la alcaldía no tiene injerencia en el proceso.