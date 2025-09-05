Se completan cuatro días de bloqueos sobre la vía Panamericana por indígenas

Pese a que se ha establecido un diálogo entre la gobernación del Cauca y las comunidades indígenas, aún no han llegado a un acuerdo. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sin acuerdos se completan cuatro días de los bloqueos sobre la vía Panamericana, en el tramo que une Popayán con Cali. Comunidades indígenas se tomaron el sector de La Agustina, en Santander de Quilichao, a la espera de respuestas del Gobierno Nacional a los acuerdos que se habían acordado en pasadas manifestaciones, a lo que se suman reclamos por tierras y proyectos sociales.

Lea: Joven patinadora fue asesinada durante robo en Cali; harán velatón

Sumado a esto, los manifestantes solicitan la conformación de dos nuevos resguardos indígenas en la región, así como nuevos acuerdos con respecto a la prestación del servicio de salud, que incluye la condonación de deudas que tiene el Estado.

Al respecto, Jhan Carlos Guetio, uno de los líderes de las manifestaciones, añadió que solicitan “la compra y entrega inmediata de los predios priorizados por los resguardos y comunidades que integran la mesa técnica de La Agustina en el marco de la emergencia social y territorial, así como sus procesos de ampliación, formalización, restitución y seguridad jurídica, especialmente la constitución de resguardo de las comunidades del Playón y Sinaí en la región del Naya”.

🚨 Por cuarto día consecutivo, comunidades indígenas mantienen bloqueada la vía Panamericana en el sector La Agustina, entre Cali y Popayán.#BloqueoPanamericana #Cauca pic.twitter.com/DoL4DscKPR — Valle Visible (@visiblevalle) September 5, 2025

Guetio sumó que las comunidades indígenas necesitan condiciones y garantías para llevar a cabo iniciativas productivas, así como protestan contra la instalación del peaje en el tramo de Santander de Quilichao - Mondomo “por la afectación debido al aumento del costo de vida, movilidad y producción en la economía rural y local. No se está promoviendo un modelo de gestión pública y participativa que priorice el bienestar colectivo, la movilidad regional y el respeto a los derechos territoriales”.

Puede interesarle: Comunidades indígenas bloquearon vía Panamericana, en el tramo Cali-Popayán

Sin embargo, debido a la duración del bloqueo, los comerciantes han criticado la postura de la guardia indígena. “No es justo con nosotros los dueños de restaurantes que, con nuestra labor, buscamos generar empleo en Popayán, pero no, debemos cerrar o reducir nuestras operaciones porque las materias primas no llegan por los cierres arbitrarios”, aseguró a El País Juan Pablo Piedrahíta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Cauca.

A su vez, la Corporación Gastronómica de Popayán pidió a las comunidades indígenas levantar el bloqueo ante las afectaciones a los comerciantes que participan el Congreso Gastronómico de la ciudad, que se realizará hasta el 7 de septiembre y en el que participan diferentes exponentes nacionales e internacionales.

Por su parte, el concejal de Popayán Jhon Ortiz aseguró que “este departamento no es solo propiedad de las comunidades que protestan, acá aportamos todos día a día al desarrollo de la región, por eso uno se pregunta qué buscan con esta clase de movilizaciones si las afectaciones son para el pequeño y mediano empresario”.