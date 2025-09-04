Joven patinadora fue asesinada durante robo en Cali; harán velatón

Comunidad "roller", deportistas y familiares de Natalia Trujillo organizaron una velatón. Foto: Archivo Particular

Gran indignación causó en Cali el asesinato de Natalia Trujillo, una joven patinadora de 23 años, que fue asesinada por delincuentes durante el robo de su motocicleta, en el barrio Salomia.

Testigos indicaron que sujetos la abordaron para robarle la moto, pero la joven hizo resistencia, por lo que los sujetos le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar con el vehículo.

“La muerte de Natalia nos deja un gran vacío, una mujer alegre, y lamentamos su muerte como grupo porque le quitaron la vida a una mujer trabajadora, soñadora, deportista, y esperamos que capturen a los responsables porque no es justo esto con su familia y esperamos que en este caso haya justicia”, dijo a Blu Radio Brayan Castaño, líder de la comunidad de patinaje “Ruta Libre”.

En rechazo a lo ocurrido, colectivos de patinadores, rollers y familiares d ela joven convocaron a una movilización, desde las 7:30 p.m. de este miércoles 3 de septiembre, desde la plazoleta Jairo Varela hasta la funeraria Cristo Rey, donde se tiene prevista una velatón.

De la joven se sabe que participaba en las rodadas organizadas por el grupo de Castaño. “Ella era una mujer trabajadora independiente, trabajaba en el centro vendiendo ropa, deportiva, conjuntos, zapatillas y era muy trabajadora, pero esto nos duele como grupo haberla perdido en medio de estos hechos de inseguridad”, indicó Castaño

Sumado a esto, se conoció que el padre de Trujillo murió hace unos meses en un accidente de tránsito, lo que fue un duro golpe para su familia.

Según cifras del observatorio de Seguridad de Cali, en lo que va corrido de este año se han registrado 650 homicidios, 41 más de los que se registraron en el mismo periodo durante el año pasado.