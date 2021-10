Secretaría de Salud anunció medidas de bioseguridad para día sin IVA en Cali

Los establecimientos comerciales no pedirán carné de vacunación para quienes decidan hacer compras presenciales.

La Secretaría de Salud de Cali dio a conocer las medidas que aplicarán en la ciudad este 28 de octubre, día sin IVA. Aunque en los establecimientos comerciales no pedirán el carné de vacunación, si se deberá cumplir las normas como el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

“Se le ha solicitado al comercio y a los diferentes sectores de la economía que nos apoyen en estos tres días que se vienen de ahora en adelante. La primera solicitud es que controlen o medir los aforos al ingreso en las filas, adentro, y es necesario verificar que se presenten aglomeraciones al pagar”, explicó la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres.

La funcionaria también le solicitó a las personas tratar de no entrar a lugares en los que se presenten aglomeraciones, además hizo un llamado a quienes no se han vacunado a comprar por internet, en la medida de lo posible. “Tendremos dispuestos varios puntos de vacunación, tenemos acuerdos con los distintos centros comerciales, eso se discutió con las IPS vacunadoras y vamos a fortalecer sectores como el centro donde se ha solicitado que no sea un punto fijo, sino equipos móviles vacunando en los diferentes sectores”, agregó Torres.

En Cali estará activo el Puesto de Mando Unificado, PMU, desde las 6:00 a.m. Asimismo, 1.300 policías estarán en los puntos de la ciudad más concurridos durante el día sin IVA, especialmente en el centro.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina sostuvo: “no queremos que las personas asaltadas, pero además queremos tener todo un mecanismo para poder regular el aforo y las medidas de bioseguridad porque queremos que la gente sea consciente que no hemos superado definitivamente la pandemia la pandemia”.

La Secretaría de Movilidad también hará presencia en la jornada del día sin IVA. 400 agentes de tránsito estarán inspeccionando la movilidad en las calles de la ciudad. Las autoridades insisten en tener cuidado con el dinero, teniendo en cuenta que en esta ocasión será posible realizar pagos en efectivo.