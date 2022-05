“Si Soler vinculó a personas condenadas debe responder”: alcalde de Cali

El alcalde del Distrito de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, también ordenó la desvinculación de Leonardo Barrero Gordillo, quien era asesor de la secretaría de Seguridad. Foto: Cortesía

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decidió pronunciarse ante la polémica que se ha generado tras la revelación de un audio, en el que el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, señala que “el que se mete conmigo, me lo cargo, y a ese Sargento Chalá me lo voy a cargar”, refiriéndose a un militar que en los últimos días ha cuestionado contratos que el funcionario ha hecho militares retirados, quienes han sido relacionados con el narcotráfico y los falsos positivos.

Lea: Se mete conmigo, me lo cargo: Secretario de Seguridad de Cali habría amenazado sargento

“No solamente lo marginaría, si Soler ha vinculado a personas condenadas, que, por tanto, tiene una inhabilidad para vincularse con el Estado, debe responder ante la autoridad competente, porque él como abogado debe saber exactamente las responsabilidades que tiene uno como Estado en el servicio público con personas que pudieron haber tenido algún tipo de sanción o de condena”, dijo en entrevista con el Noticiero Relámpago de Todelar, el alcalde caleño.

Sumado a esto, el mandatario indicó que pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría señalar “dónde están las condenas, las condenas por homicidio, por narcotráfico y por interceptaciones ilegales, porque si ese tipo de vínculo contractual se hubiese hecho con ese tipo de antecedentes, Soler estaría cometiendo un delito”.

En respuesta, Carlos Soler ha indicado que el audio fue editado y descontextualizado, resaltando que “quienes me conocen saben de mi temperamento y forma de hablar, santandereano y militar durante 30 años. No amenacé a nadie”, por lo que sumado a esto ha calificado el hecho como “una persecución política contra la alcaldía”.

Con respecto al audio, indicó que no se han entablado acciones en su contra por amenazas, mientras que él sí pidió a las autoridades investigar la procedencia del audio, dado que la conversación se dio en un contexto privado.

Quienes me conocen saben de mi temperamento y forma de hablar, santanderiano y militar durante 30 años. No amenacé a nadie. Ni si quiera en el audio editado y sacado de contexto se entiende que amenazo la vida de alguien, pues allí hablo de denuncias ante las autoridades. Abro🧵 pic.twitter.com/uB4sinqpHn — Coronel (RVA) Carlos Soler Parra (@CarlosSolerP) May 20, 2022

Refiriéndose a la persona con la que tuvo la conversación, Soler indicó que “si esa persona no lo compartió, que dice que no formalmente, pero me lo debe decir por escrito, y siendo funcionario público así lo debe hacer. Con esa denuncia ya presenté una denuncia ante la Fiscalía por interceptación ilegal, porque como es posible que espíen de mala manera y de manera ilegal lo coloquen en redes y lo filtren”.

Frente al escándalo, desde el Concejo de Cali le pidieron a Soler explicar a qué se refiere cuando menciona “cargarse” al Sargento, así como solicitaron a los entes de control investigar la vinculación de los exmilitares cuestionados con la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

El sargento del Ejército Alexander Chalá Saenz ha denunciado contrataciones hechas por la Secretaría de Seguridad con militares retirados que han sido cuestionados, como el general en retiro Leonardo Barrero Gordillo, quien era asesor de la secretaría de Seguridad y fue mencionado en la JEP por “Otoniel” como un presunto colaborador de los paramilitares, y quien el alcalde Jorge Iván Ospina ordenó desvincular de la alcaldía.

En la lista también se encuentran el coronel en retiro Elkin Alfonso Argote, quien al parecer sería el militar que movilizaba al narco alias “Górgola”, cuando fue capturado en 2019, y al exjefe de brigada de inteligencia, el coronel en retiro Juan Esteban Zapata, quien habría sido involucrados en casos de falsos positivos.