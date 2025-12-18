Sicarios asesinaron al director seccional de la DIAN en Tuluá

Gilberto Jesús Calao era oriundo del municipio de Lorica (Córdoba). Foto: Archivo Particular

En la mañana de este jueves 18 de diciembre se registró un ataque sicarial, en el barrio El Jasmín de Tuluá, en el que fue asesinado el director seccional de la DIAN del municipio, Gilberto Jesús Calao González.

Según indicaron las autoridades, el funcionario de la Dirección Nacional de Impuestos se movilizaba en su vehículo, cuando dos sujetos en una motocicleta se le acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones, lo que provocó su muerte en el lugar.

“La verdad es que no se conocían advertencias del caso y lamentamos mucho este hecho. Lo segundo, es que buscaremos y nos pondremos de acuerdo con las autoridades para ofrecer una recompensa por información que nos permita esclarecer el hecho y los responsables de este asesinato”, indicó a medios locales el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.

Sumado a esto, el mandatario resaltó que el cargo que tenía Calao era “muy técnico”, así como resaltó que era una persona de alto rango que vivía y trabajaba desde hace seis años en el municipio.

El funcionario era oriundo de Lorica, en Córdoba, y funcionario de carrera de la DIAN.

Por su parte, la Policía del Valle del Cauca señaló que “las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como identificar y capturar a los responsables”.

Este hecho se presenta en medio de un gran despliegue de la fuerza pública en el municipio tras el anuncio de la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, líder de la banda delincuencial La Inmaculada, que opera en el municipio y tiene gran injerencia en la región.