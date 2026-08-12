Terremoto en Cali: la historia de Lenny Fernández, la mujer que murió protegiendo a su perro

Lenny Fernández era oriunda de Pasto. Foto: Archivo Particular

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En medio de las labores de rescate en Cali, tras el sismo de 7,4 de magnitud que se registró el pasado lunes 10 de agosto, se confirmó la muerte de la abogada Lenny Fernández, quien fue hallada abrazada a su perro, que sí lograron sacar con vida de los escombros.

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La joven era oriunda de Pasto, pero desde hace algunos años vivía en Cali. Era abogada, además de una reconocida animalista. Hacía parte de la Junta Defensora de Animales de Pasto.

Según señalaron las autoridades de socorro, la joven se encontraba en su vivienda en el edificio Ana del Pilar, en el barrio Cuarto de Legua del sur de Cali, en el momento del sismo. El edificio se cayó y ella quedó bajo los escombros junto a su mascota, un perro llamado Salomón.

En medio de las labores de rescate, lideradas por la Defensa Civil, fue hallado el cuerpo de la joven, abrazado al del animal que logró sobrevivir a la tragedia y fue trasladado por los rescatistas para recibir atención médica.

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La muerte de la joven fue lamentada en la región, en especial por sus allegados, quienes resaltaron la labor de la joven. “Prima de mi corazón, nos dejas tan tristes, pero el amor por los animalitos, tu Salomón y el amor a Dios guardaremos como enseñanza. Hasta pronto, prima. Nos volveremos a encontrar”.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), el terremoto deja hasta el momento 181 personas fallecidas en el país, a lo que se suman 2.774 personas heridas.

En Cali, el pasado martes 11 de agosto se confirmó el rescate de cuatro personas con vida, bajo los escombros; uno de estos fue el de Diana Troncoso, de 1 año, quien fue una de las personas que quedó bajo las ruinas de Torres del Limonar, donde el pasado lunes se rescató a un bebé. Troncoso estuvo por más de 36 horas atrapada entre los escombros.