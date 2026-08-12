Se restableció servicio de la línea H del metrocable de Medellín

Las operaciones se restablecieron a las 4:30 a.m. de este miércoles 12 de agosto. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

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El Metro de Medellín confirmó la puesta en marcha de la línea H del metrocable, cuya operación estaba suspendida desde el pasado lunes 10 de agosto, tras el sismo de magnitud 7,4, que hasta ahora deja más de 180 muertos.

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“Luego del sismo identificamos que la línea de metrocable H, que va hacia Villatina y La Sierra, tenía unos desalineamientos y desnivelaciones en las estructuras electromecánicas de la estación Las Torres”, indicó el gerente del Metro, Tomás Elejalde.

Según indicó el funcionario, 15 personas trabajaron en la corrección de los niveles, así como se hicieron las verificaciones con el proveedor original del metrocable. “Afortunadamente pudimos corregir estos niveles para que se pueda cumplir con toda seguridad y, luego de las verificaciones en la línea, podemos informar que hemos restablecido el servicio”.

Ante la emergencia, se habilitaron rutas de buses para conectar a los usuarios con el tranvía y con las estaciones del metro en el centro de Medellín.

Luego del sismo, aunque no se registraron graves afectaciones en la capital antioqueña, se suspendió el servicio del metro para corroborar el funcionamiento del sistema. La única línea que requirió intervenciones fue la H, que volvió a operar a las 4:30 a.m. de este miércoles 13 de agosto.

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De acuerdo con la gobernación de Antioquia, en el departamento se registró un muerto en el municipio de Támesis, y dos personas heridas por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.

Adicionalmente, se contabilizan 364 viviendas afectadas, a lo que se suman 61 colegios, 24 iglesias y siete centros hospitalarios.