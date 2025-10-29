Tiroteo en velorio dejó a adolescente muerto y dos capturados en Cali

Imagen de referencia. Los capturados tienen antecedentes y ya habían sido aprehendidos previamente por las autoridades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el barrio Mariano Ramos, en el oriente de Cali, un grupo de personas estaban reunidas en un velorio cuando se desató una balacera entre las bandas “la 42″ y “los del hueco” que dejó un adolescente muerto en la noche del martes 28 de octubre.

Los hechos, que ocurrieron en la carrera 46 con calle 48, un menor de edad que se encontraba en la zona recibió dos impactos de bala y murió en medio del enfrentamiento. Además, otro adolescente, de 14 años, se encuentra hospitalizado.

Por su parte, las autoridades lograron la captura de dos personas y la incautación de seis armas de fuego. “Hay una confrontación, hay disparos, la Policía Nacional interviene, se capturan dos delincuentes, se les incautan seis armas de fuego en todo el desarrollo de la madrugada. Estamos haciendo el trabajo conjunto con Fiscalía para la judicialización de estos dos delincuentes y la incautación de estas seis armas de fuego”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Bello.

El tiroteo se habría generado por un caso de intolerancia entre integrantes de las dos bandas y, según las autoridades, los capturados presentan antecedentes y habían sido aprehendidos previamente.

“Hay que resaltar que estos delincuentes registran antecedentes por diferentes conductas delictivas; ya habían sido aprehendidos con antelación en la vigencia 2025 por diferentes conductas delictivas. Estos delincuentes tienen injerencia en este sector, se dedican a rentas criminales, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, por eso se genera ese caso de intolerancia”, agregó el comandante.

Las autoridades descartaron que el tiroteo tuviera alguna relación con el adolescente que estaba siendo velado esa noche. Aseguran que se trata de disputas por actividades relacionadas con porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y el tráfico de sustancias psicoactivas.

Además, en video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento de pánico que vivieron los vecinos del sector y hasta una moto fue incinerada en plena vía como parte de las retaliaciones de la confrontación.

Por su parte, un boletín de la alcaldía registra que en lo que va del año, los homicidios en Cali presentaron un aumento del 9%. Entre enero y septiembre la cifra registrada fue de 754 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo de 2024 se presentaron 690 casos.