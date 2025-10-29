Por segunda vez, alcalde de San Antero, Córdoba, perdió un hijo en un accidente

El accidente en el que murió Giovanni Chica, hijo del alcalde de San Antero, ocurrió cerca del museo El Calabazo; en 2018 había muerto su hermana también en un accidente de tránsito. Foto: Archivo Particular

Giovanni Chica Campo, hijo del alcalde de San Antero, Córdoba, Dennys Chica Fuentes, perdió la vida la noche del martes 28 de octubre en un accidente de tránsito en la vía que conecta al municipio con Lorica, cerca del Museo El Calabazo.

En el mismo siniestro falleció el otro motociclista involucrado, identificado como Luis David Morelos, conocido como “El Ñame”. El accidente ocurrió cuando ambos se desplazaban en motocicletas y, según versiones preliminares, uno de ellos habría invadido el carril contrario provocando la colisión de frente que terminó con la vida de ambos en el lugar.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lamentó la muerte de Chica y envió sus condolencias a su familia. “No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. Hoy acompaño con el corazón al alcalde Dennys Chica y a toda su familia en este momento de profunda tristeza por la pérdida de su hijo. Pido a Dios les conceda fortaleza y consuelo para sobrellevar esta dura prueba. Mi más sentido pésame”.

Los habitantes del municipio han expresado su solidaridad con la familia del mandatario, quien enfrenta por segunda vez una tragedia de esta magnitud, ya que el 29 de octubre de 2018 perdió la vida otra hija del alcalde, Erlys Chica Rodríguez, en un accidente de tránsito. En ese entonces el mandatario cumplía su primer periodo como alcalde del municipio.

La mujer, tenía 28 años, se movilizaba en una motocicleta junto al suboficial de la Infantería Marina Jonathan Barrios Salazar cuando chocaron con un carro en la vía Coveñas, a la altura del corregimiento El Porvenir. El conductor de la motocicleta murió en el lugar y ella fue trasladada a un centro asistencial, pero tras ser remitida a Montería murió en la ambulancia.