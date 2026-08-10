Toque de queda y otras medidas que se aplicarán tras el terremoto en Cali

Pese a la oscuridad, varias de las personas afectadas siguen trabajando en las zonas donde colapsaron estructuras en Cali. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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El terremoto que se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto dejó graves afectaciones en Cali, donde, de acuerdo con el último reporte, hay 35 muertos, 700 heridos y 5.000 viviendas afectadas. Por la situación, no solo se han volcado equipos de socorro de diferentes partes del país, sino que además se tomaron una serie de determinaciones en seguridad, movilidad y salud, entre otras, para facilitar la atención de la emergencia.

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De acuerdo con las cifras dadas por el presidente Abelardo de la Espriella, en la ciudad hay tres hospitales colapsados, 18 con afectación y 39 centros educativos con daños estructurales, a lo que se le suman averías en el aeropuerto, que mantienen la operación restringida. “Pero lo que más nos preocupa son las 188 personas desaparecidas y ahí en ese punto es donde vamos a concentrar la acción del Estado con el gobierno departamental y municipal”, añadió el mandatario.

Por ello, a la zona han llegado 228 rescatistas, acompañados de caninos para buscar a los desaparecidos. Además, llegaron 105 ingenieros militares y más de mil hombres de la Fuerza Pública para mantener el orden público.

Medidas de seguridad en Cali

Frente a la seguridad, el alcalde Alejandro Eder señaló que se evidenciaron posibles saqueos y problemas en la seguridad, por lo que desde las 8:00 p.m. de este lunes hasta las 6:00 a.m. del martes se decretó el toque de queda en la ciudad.

A esto se añadió la militarización de las comunas más afectadas, como la 19 en el sur de Cali, así como el aumento de patrullajes de la Policía y el Ejército por diferentes barrios de la ciudad.

Alerta roja hospitalaria

Desde el sector salud se decretó la alerta roja hospitalaria, para priorizar la atención de emergencia de los heridos y reprogramar los procedimientos que no sean urgentes. De tal manera que el sistema esté volcado a la atención de la emergencia.

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Suspensión del Petronio Álvarez

Por otro lado, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle declararon la calamidad pública para fortalecer la capacidad de respuesta, así como se anunció la suspensión del Festival Petronio Álvarez, que esta semana tenía programada la celebración de sus 30 años.

“El desarrollo de las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales que conforman la programación del Festival queda estrictamente sujeto a la evaluación continua que las autoridades y organismos de socorro realicen sobre la evolución de la emergencia”, indicó la Secretaría de Cultura en comunicado.

Suspensión del pico y placa en Cali

Por último, la Secretaría de Movilidad de la ciudad confirmó que para este martes 11 de agosto también se suspenderá la restricción del pico y placa, “teniendo en cuenta la calamidad que tuvimos el día de hoy por el temblor en la ciudad, entonces no vamos a tener su aplicación, pero sí es muy importante no transitar por las zonas afectadas por el terremoto, porque estamos afectando la atención de la emergencia”, dijo el secretario Sergio Moncayo.

Adicionalmente, el funcionario resaltó que este martes llegarán más equipos de búsqueda y rescate al sur de Cali, por lo que si se aumenta el tránsito de vehículos, se afectará la atención de los rescates. “Los agentes van a estar muy atentos para mejorar la movilidad, pero principalmente acompañando a estas unidades de búsqueda y rescate”.