La historia de la familia con la que se cerró búsqueda de desaparecidos tras sismo en Chocó

Las cuatro personas desaparecidas tras el sismo habían logrado salir de sus viviendas, pero habían quedado incomunicadas, lo que dificultó su hallazgo. Foto: Gobernación de Chocó

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En la tarde de este miércoles 12 de agosto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció que se dio por terminada la fase de búsqueda de personas desaparecidas tras el sismo que se registró el pasado lunes de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar.

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En la lista de personas desaparecidas había cuatro miembros de una misma familia, entre los que había dos menores de edad y una adulta mayor, procedentes de Venezuela, sobre la que ya había hablado la mandataria en reiteradas ocasiones en los últimos tres días.

Según Córdoba, la familia que vive en Quibdó no había sido encontrada, por lo que se temía que hubieran quedado bajo los escombros de las edificaciones colapsadas en la capital del Chocó.

Pero este miércoles se conoció que la familia había salido de la vivienda antes del terremoto, por lo que no presentaron afectaciones físicas por la emergencia, pero habían quedado incomunicados, lo que dificultó los trabajos de búsqueda de las cuatro personas.

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“Se encuentra con vida; ya están junto con nuestra 15.ª brigada. Están bien de salud, no se encontraron en el punto de búsqueda porque no pudieron acceder y se quedaron incomunicados en otro punto, pero sin ninguna afectación, sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de lesión. Este momento solamente tenemos que descartar una última persona en este mismo punto y cerraríamos la fase de búsqueda y rescate en el departamento del Chocó”, explicó la gobernadora.

Con la confirmación del hallazgo de la familia, Córdoba explicó que se cerró la fase de búsqueda y rescate en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado por la emergencia, por lo que ahora se concentrarán en la fase de respuesta focalizada en la atención de los damnificados por els sismo.

“Hacemos votos por la vida de todas las personas que aún se encuentran desaparecidas en medio de esta dolorosa emergencia. No hay palabras para agradecer a los hombres, mujeres y caninos rescatistas que han estado incansablemente con nosotros en la tarea de salvar vidas. A todo nuestro puesto de mando unificado agradecemos todas estas horas de trabajo. La tarea continúa”, añadió la mandataria.

Según cifras de la alcaldía, por el momento el terremoto deja en el departamento 13 personas muertas, 182 heridas y 21.216 damnificadas. A esto se suman el censo de 1.144 viviendas destruidas y 8.868 con afectaciones estructurales.