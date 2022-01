Abogado de presidenta del Concejo de Cartagena capturada dice que hubo un montaje

La presidenta del Concejo de Cartagena fue capturada el viernes 14 de enero en un retén en Manga. Junto a ella iban otros dos hombres. Foto: Tomada del Facebook de Gloria Estrada Benavides

La defensa de la presidenta del Concejo de Cartagena, que fue capturada este viernes 14 de enero con un kilo de cocaína, señaló que dentro del vehículo iba una cuarta persona, que no fue capturada por las autoridades.

“Una persona que venía también en el vehículo y que no fue capturada por la Policía, se bajó de una forma rápida, pero solo resultan capturadas tres personas, entonces es una cuestión que se investiga. Lógicamente, esa droga la introdujeron en la parte de atrás de la camioneta en la que la concejala se desplazaba”, dijo a Caracol Radio el abogado Ismael Espitaleta, quien además cree que pudo tratarse de una retaliación política.

Por su parte, el abogado Cristian Torres detalló que la cabildante iba en el vehículo con su esposo, el empresario Martín Barreto, y el manager de artistas Avelino Villamizar, y la cuarta persona, quienes detuvieron el vehículo en el puente Román, en Manga, ante la solicitud de los uniformados, quienes fueron directamente al puesto donde estaba la cuarta persona y la droga.

“Es de inmediato capturada, pero luego se escapó mientras era escoltada y es la hora que no se tiene conocimiento del paradero de ese individuo, quien era el que cargaba ese paquete. La Policía en las actas de captura no reconocen esa cuarta persona quien era la que llevaba, supuestamente, el paquete con droga, ya que a la fecha no ha habido dictamen ni nos han notificado que sea cocaína o no. Estamos en los registros de los capturados esperando que un fiscal de reacción inmediata defina si van a ser llevados ante un juez de control de garantías, y así definir la situación jurídica de estas tres personas”, relató Torres a El Universal.

Ante esto, Espitaleta aseguró que se trataba de un montaje, que es lo que van a intentar demostrar ante la justicia. Aunque no se dio a conocer el nombre de la cuarta persona involucrada, el abogado señala que aspiró a un cargo de edil. Por ahora se espera que se realice la audiencia con el juez de garantías para la legalización de la captura. Mientras tanto, Estrada continúa retenida en una URI.

Ante los hechos, el partido Liberal anunció que iniciará una investigación contra la concejal, así como se suspenderá temporalmente su voz y voto, lo que podría terminar en su expulsión, según avance el proceso.

La captura de la presidenta del Concejo de Cartagena se dio en la tarde del viernes 14 de enero, en el barrio Manga de la ciudad. La controversia gira alrededor de que en el vehículo en el que se movilizaba ella, su esposo y otro hombre fue encontrado un kilo de cocaína, $7,2 millones y tres armas, que de acuerdo con las autoridades tenían salvoconducto.

Estrada Benavides es administradora de empresas de sede de la Universidad Libre. Entre 2012 y 2019 fue edilesa de la localidad 3 de Cartagena y en 2020 se posesionó como concejal por el partido Liberal, tras obtener la mayor votación dentro de su bancada (7.423 sufragios), mientras que el pasado 7 de octubre había sido elegida como presidenta del cabildo para este año.