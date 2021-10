Alerta en Cartagena por incremento del 300% en casos de dengue respecto al 2019

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena dio a conocer las cifras actualizadas de casos de dengue en la ciudad. De acuerdo a esta entidad, en el 2021 se han reportado 2.431 casos de esta enfermedad, de los cuales 76 fueron de gravedad. Igualmente, en lo corrido del año 16 personas fallecieron por dengue, entre ellas varios menores de edad.

Sin embargo, David Ochoa, director de la veeduría en Salud Pública Color Esperanza, expresó su preocupación por el aumento de los casos de dengue en la ciudad: “En este momento, el Dadis no está tomando cartas en el asunto, está mirando para otro lado, no tenemos ni idea, la situación es preocupante, la subida del dengue del 2019 a la fecha, 2021, ha subido el 300%, y si después de esto no se toman decisiones, entonces, ¿qué vamos a esperar?”.

Ochoa también señaló que al menos 16 menores de edad habrían muerto por esta enfermedad en la ciudad durante este año y que, dada la situación, ya interpuso una denuncia ante la Procuraduría General por estos casos. “Al ver la omisión y ver cómo se están vulnerando los derechos en salud a los cartageneros, cabe recordar que el derecho a la salud es adquirido y más tratándose de los derechos del Niño, ya sumamos 16 niños muertos y con pronóstico a seguir subiendo”, complementó el director de esta veeduría.

Por su parte, el Dadis reveló que el 45% de los casos de dengue en Cartagena se concentran en la localidad de Ciénaga de la Virgen y Turística, seguida por los barrios de Bayunca, El Pozón, Olaya Herrera, Nelson Mandela y Pontezuela, que concentran el 31,3%. Asimismo, este departamento señaló que los menores de edad entre los 10 y 14 años son quienes aportan en mayor proporción en el total de los casos. Mientras las niñas en este rango de edad representan un 65,5% del 100% de los casos entre las mujeres, los niños son el 61,8% entre los casos de los hombres.

Mientras que el Dadis comunicó que seguirá adelante con sus campañas de sensibilización, eliminación de criaderos, información estratégica de lavado y cepillado de tanques, así como fumigación en viviendas, Ochoa le hizo un llamado a la Procuraduría General “para que se apersone de la situación, porque es sumamente grave, cada día hay más enfermos y muertos; Cartagena está inmersa en diferentes casos de covid-19, sarampión, rubiola y ahora dengue, sin mencionar la problemática de los jóvenes intoxicados con drogas sintéticas”.