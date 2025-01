Anthony Hopkins comparte conmovedor mensaje tras perder su casa en Los Ángeles

Numerosas celebridades han perdido sus hogares a causa de los incendios, entre ellas Anthony Homkins, Paris Hilton, Milo Ventimiglia, Mel Gibson, Miles Teller y Billy Crystal. Foto: Getty

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Anthony Hopkins compartió un conmovedor mensaje en las redes sociales tras perder su casa en los incendios forestales de Los Ángeles.

El actor de 87 años perdió recientemente su casa en el incendio de Pacific Palisades, y ahora tomó su Instagram para reflexionar sobre la devastación en curso.

La aclamada estrella de cine, que nació en Gales pero lleva décadas viviendo en Estados Unidos, escribió: “Mientras todos luchamos por recuperarnos de la devastación de estos incendios, es importante que recordemos que lo único que nos llevamos con nosotros es el amor que damos”.

Numerosas celebridades han perdido sus hogares a causa de los incendios, entre ellas Paris Hilton, Milo Ventimiglia, Mel Gibson, Miles Teller y Billy Crystal.

Billy, de 76 años, reveló posteriormente que ha rezado por la “seguridad de los bomberos y los primeros en responder”.

En una declaración dada a la revista People, la estrella de la comedia dijo: “Las palabras no pueden describir la enormidad de la devastación que estamos presenciando y experimentando. Nos duelen nuestros amigos y vecinos que también han perdido sus casas y negocios en esta tragedia”.

Billy y su esposa Janice criaron a sus dos hijas -Jennifer y Lindsay- en la casa que ahora se ha quemado hasta los cimientos, y ambos guardan buenos recuerdos de cuando vivían en la propiedad.

Al respecto, Billy explicó: “Janice y yo vivimos en nuestra casa desde 1979. Aquí criamos a nuestros hijos y nietos. Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no se pueden quitar. Tenemos el corazón roto, por supuesto, pero con el amor de nuestros hijos y amigos lo superaremos”.

Mel Gibson también se pronunció tras perder su casa en los incendios

Los incendios de Los Ángeles, que obligaron a la evacuación de al menos 150.000 habitantes, siguen extendiéndose por barrios enteros de la ciudad de California. Entre los numerosos daños materiales ocasionados por el fuego se encuentran las propiedades de varias estrellas de Hollywood como Mel Gibson, cuya casa de Malibú ha quedado reducida a cenizas.

De hecho, el actor comparó el estado del que fuera su hogar con Dresden, la ciudad alemana que fue bombardeada durante 3 días por los Aliados entre el 13 y 15 de febrero de 1945, y que quedó absolutamente destrozada.

“Obviamente, es algo devastador”, expresó el intérprete en declaraciones al programa de News Nation Elizabeth Vargas Reports. “Vives allí mucho tiempo, y tienes todas tus cosas”, explicó, añadiendo que ahora ha sido “liberado de la carga” de sus posesiones, ya que “todo es ceniza”.

“Tenía un montón de cosas personales allí que, ya sabes, no puedo recuperar... Todo tipo de cosas, desde fotografías hasta archivos y cosas personales que he tenido a lo largo de los años, y ropa, cosas muy chulas, pero ya sabes que todo eso se puede reemplazar”, señaló, remarcando que lo verdaderamente importante es que su familia está bien.

“Los miembros de mi familia y mis seres queridos están bien y todos somos felices y estamos sanos y fuera de peligro, eso es lo único que me importa”, apuntó el actor, cuya mujer e hijo fueron evacuados a tiempo.

Cuando el fuego consumió su casa, Gibson no se encontraba en Los Ángeles, sino en Austin, Texas, grabando un episodio de The Joe Rogan Experience. “Yo estaba haciendo el podcast de Rogan... Y [estaba] un poco mal mientras estábamos hablando, porque yo sabía que mi barrio estaba en llamas, así que pensé, ‘me pregunto si mi casa está todavía allí’. Pero cuando llegué a casa, efectivamente, no estaba allí. Volví a casa y me dije, bueno, al menos ya no tengo ninguno de esos molestos problemas de fontanería”, explicó.

En la entrevista con NewsNation el cineasta relató cómo su casa en Malibú se quemó en los incendios, pero sus gallinas sobrevivieron. “Les dimos un poco de grano y un poco de agua y están felices... poniendo huevos y esas cosas. Así que ya ves, no se convirtieron en pollos asados”, dijo.

El director de Braveheart o La pasión de Cristo es una de las muchas estrellas de Hollywood que se han visto afectadas por los incendios que asolan Los Ángeles y entre las que se encuentran nombres como Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Ben Affleck, Paris Hilton, Jamie Lee Curtis, Milo Ventimiglia, Billy Crystal o Mark Hamill.