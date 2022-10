Turista brasileño recuperó los $ 4 millones que le cobraron por un pollo en Barú

En algunas playas turísticas de Cartagena, varios visitantes de han quejado de los altos precios que los comerciantes le cobran por el consumo de productos y servicios. Foto: EFE - RICARDO MALDONADO ROZO

¿Ha escuchado de las estafas a turistas en playas colombianas? Tal vez a usted le haya pasado ir a un viaje y terminar pagando más de la cuenta sin esperarlo. Eso le sucedió a un turista brasileño el pasado 9 de septiembre al ser víctima de una estafa con datáfono en Playa Blanca, Cartagena.

Se trata de Caio Lazzaretto, un joven de 27 años, quien denunció en primer lugar que su celular había sido robado. Al ver su preocupación, algunos comerciantes de la zona le ofrecieron ayuda.

“Los muchachos en la playa, para que confiara en ellos, dijeron que me ayudarían a recuperar el teléfono, que conocían a todos y sentían mucho que yo estuviera pasado por eso. Me trajeron un plato de pollo con patacones, agua y me ubicaron en una sombrilla”, contó Lazzaretto.

Sin embargo, cuando el joven quiso irse de la carpa, los comerciantes comenzaron a cobrarle por la comida a través de un datáfono que, al parecer, estaba alterado. “Me estaban cobrando solo 60.000 pesos por el plato, la sombrilla, el agua y la tasa del pago con tarjeta de crédito. Pero noté que la máquina de tarjetas estaba adulterada. Leí que decía $1.200.000 pesos en lugar de $60.000 pesos, entonces supe que estaban intentando robarme. Les pedí confirmar bien el monto y me rehusé a pagar en esa máquina”, contó el brasileño.

Pero cuando Lazzaretto se negó, los hombres que lo ayudaron procedieron a amenazarlo: “Me dijeron que si no pagaba no podía salir de la playa, y me preguntaron si quería tener problemas en Cartagena”.

Es por eso que el joven tuvo que pagar tres veces el monto de $1.200.000 a través del datáfono que le suministraron los comerciantes. Ellos le decían que había mala señal y por eso debían repetir el proceso.

Luego de realizar los pagos con su tarjeta, Lazzaretto buscó ayuda de las autoridades, quienes horas después ubicaron a los responsables de la estafa y recuperaron parte del dinero robado.

“La Embajada de Brasil me conectó con la Policía de Turismo y ellos lograron identificar a los hombres que me estafaron. Me contaron que el apoyo de la comunidad de Santa Ana fue muy valioso y uno de los hombres implicados, el dueño del datáfono, devolvió el dinero ($2,5 millones) y la Policía me lo envío a través de Western Union”, dijo el turista.

Su caso se une al de otros viajeros que han denunciado estafas y montos exuberantes en las playas de Cartagena, como el caso de una familia ecuatoriana que pagó 2.636.358 pesos colombianos por dos mojarras y cuatro cervezas.

A otros turistas mexicanos les cobraron $6.502.000 en un establecimiento de Playa Blanca. En la factura que dieron a conocer, se evidencia que el establecimiento les cobró $1.250.000 por una picada de carnes, y $1.070.000 por 26 cervezas Corona.

Otro caso fue el del coreano Zion Hwang, amigo del influencer Yeferson Cossio, quien accedió a recibir la “prueba” de un masaje que en últimas no era gratis y que le costó 600 mil pesos.

¿Se han tomado medidas?

La Procuraduría General de la Nación le hizo un llamado a la Alcaldía de Cartagena para tomar medidas concretas que eviten las estafas a las que están expuestos los turistas, luego de las múltiples denuncias que se han registrado en las últimas semanas.

El ente le solicitó al alcalde William Dau implementar acciones eficaces y oportunas para proteger al consumidor, y además le pidió información sobre las actuaciones preventivas, planeadas y ejecutadas para atender esta situación, es decir, investigaciones iniciadas, sanciones o medidas impuestas a establecimientos o comerciantes, así como actividades de promoción y difusión de normas de protección al consumidor realizadas en los últimos tres años.