Capturan a tres implicados en millonaria estafa a turista en Cartagena

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la captura de “La Mona”, “Tatoo” y “El Oso”, señalados de estafar a una turista canadiense el pasado 21 de diciembre, en la ciudad amurallada, cuando compró un paseo en carroza. (En contexto: Cobro excesivo en Cartagena: turista pagó $22 millones por paseo en coche)

“No permitiermos que continúen este tipo de hechos en Cartagena. He solicitado a la oficina jurídica que el Distrito pueda constituirse en víctima del proceso por toda la afectación que estos hechos han traído a la imagen de Cartagena”, escribió.

La turista, identificada como Can Lin Yu Chen, compartió su historia a través de redes sociales y medios locales luego de que, por un paseo en carroza que, en principio, le costaría $100.000, terminó pagando cerca de $ 20 millones.

La turista canadiense dio un paseo en carroza por un costo de 100.000 pesos; sin embargo, a la hora de pagar, el conductor le dijo que no tenía datáfono para hacer la transacción, pero que una amiga suya podría ayudarle con este.

Luego de esto, la canadiense comenta que intentaron varias veces pasar la tarjeta por el datáfono y la mujer le decía que los desembolsos estaban siendo rechazados, cuando en realidad esta hizo cuatro operaciones distintas, donde logró sacar 5.700 dólares, lo equivalente a aproximadamente 22 millones de pesos.

La ciudadana canadiense solo se percató hasta la mañana siguiente, cuando revisó los extractos de la tarjeta. Se comunicó con los bancos y pudo congelar los desembolsos. Posteriormente, puso la denuncia ante la Policía de Cartagena.

Tras realizar la denuncia, las autoridades lograron encontrar al cochero, quien negó tener conocimiento del robo. (Puede leer: Habló el cochero que cobró 22 millones a turista en Cartagena: esto dijo)

En el video, el hombre asegura que, durante el recorrido, la canadiense le dijo que no tenía efectivo, razón por la que la llevó con la mujer encargada del datáfono.

“En el recorrido la turista me dice que no tenía efectivo y yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono”, explicó. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegó a trabajar, se percató de que le habían dejado un millón de pesos y se los “guardó”.

“Un compañero me dice: ‘ahí te dejaron eso’. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me está buscando la policía, así que me dirijo a donde están ellos”, dijo el hombre.

Después, la Policía le pidió que fuera a la estación, donde vio a la turista, le hicieron una interrogación y luego lo dejaron irse.

Cuando la estafa fue conocida, la Asociación Cartagenera de Cocheros se pronunció rechazando la acción y asegurando que apartaban de toda actividad operativa al cochero que realizó el recorrido.