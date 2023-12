Habló el cochero que cobró 22 millones a turista en Cartagena: esto dijo

A través de un video se dio a conocer la identidad del cochero en la situación. Se trata de Iván González quien, efectivamente, trabaja como cochero en Cartagena. Foto: Fotografías tomada de redes

Hace unos días se presentó un nuevo caso de presunta estafa en Cartagena, cuando una turista extranjera, concretamente de Canadá, denunció que un cochero le cobró 22 millones de pesos por recorrido en la ciudad.

La mujer, identificada como Can Lin Yu Chen, contó a medios locales que dio un paseo por un costo de 100.000 pesos; sin embargo, a la hora de pagar, el conductor le dijo que no tenía datáfono para hacer la transacción, pero que una amiga suya podría ayudarle con este.

Luego de esto, la canadiense comenta que intentaron varias veces pasar la tarjeta por el datáfono y la mujer le decía que los desembolsos estaban siendo rechazados, cuando en realidad esta hizo cuatro operaciones distintas, donde logró sacar 5.700 dólares, lo equivalente a aproximadamente 22 millones de pesos. Tras realizar la denuncia, las autoridades lograron encontrar al cochero, quien negó tener conocimiento del robo.

¿Qué dijo el cochero sobre el robo a turista en Cartagena?

A través de un video se dio a conocer la identidad del involucrado en la situación. Se trata de Iván González quien, efectivamente, trabaja como cochero Cartagena. En el video, el hombre asegura que, durante el recorrido, la canadiense le dijo que no tenía efectivo, razón por la que la llevó con la mujer encargada del datáfono.

“En el recorrido la turista me dice que no tenía efectivo y yo me dirijo hasta donde la muchacha que maneja el datáfono”, explicó. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegó a trabajar, se percató de que le habían dejado un millón de pesos y se los “guardó”.

“Un compañero me dice: ‘ahí te dejaron eso’. Miro y es un millón de pesos. Yo los guardo, pero en pocas horas me está buscando la policía, así que me dirijo a donde están ellos”, dijo el hombre.

Después, la Policía le pidió que fuera a la estación, donde vio a la turista, le hicieron una interrogación y luego lo dejaron irse. Al otro día le hicieron volver para rendir una declaración y finalmente lo dejaron libre. De acuerdo con el relato del hombre, tuvo que devolver el dinero que sobrante del trayecto y cobrar el paseo en coche.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el hallazgo de la mujer que manejó el datáfono y a la que se le acusa de haber realizado el robo.