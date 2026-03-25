Capturaron a alias “El Polo” con 70 kilos de marihuana y dos armas de fuego en Cartagena

La droga encontrada estaba almacenada en maletas y cajas. Foto: Policía de Cartagena - Policía Nacional

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Un hombre de 28 años, identificado como alias “El Polo”, fue capturado en el barrio El Campestre, en Cartagena, luego de que la Policía Metropolitana de la ciudad encontrara en su poder dos armas de fuego, municiones (cartuchos de diferentes calibres) y 132 paquetes de marihuana. La droga, que estaba prensada y lista para su comercialización, pesaba alrededor de 70 kilos, lo que equivale a más de 80.000 dosis en el mercado ilegal.

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El operativo se desarrolló en un apartamento de un conjunto residencial del sur de la ciudad, en donde el capturado almacenaba la marihuana en maletas y cajas de cartón. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los vecinos alertaron acerca de un comportamiento sospechoso del hombre, lo que permitió que fuera interceptado antes de que saliera del lugar con la mercancía.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde podría enfrentar cargos por porte y tráfico de armas de fuego y de estupefacientes.

Hasta la fecha, la Policía Metropolitana de Cartagena ha registrado más de 1.000 capturas vinculadas al tráfico de drogas y ha retirado de circulación 485 kilos de estupefacientes, entre ellos marihuana, cocaína, base de coca y drogas sintéticas, según indicó el comandante y brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.