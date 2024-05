“Colombia está de moda y así lo demuestran las cifras”: presidenta de Procolombia

Procolombia realizó la edición número 100 de su Macrorrueda, en Cartagena. Foto: Cortesía

Tal y como se realizó por primera vez, en 1997, la macrorrueda número 100 de Procolombia se realizó en el Centro de Convenciones de Cartagena. Las expectativas de negocios fueron de US $281 millones, mientras que la actividad dejó expectativas de negocios fueron de US$281 millones, a lo que se suma la participación de más de 600 compradores internacionales provenientes de más de 50 países y cerca de 1.700 exportadores de 30 departamentos de Colombia

“Colombia está de moda y así lo demuestran las cifras. En ese entonces, eran 400 exportadores y 200 compradores internacionales los que se convocaban; hoy en día vienen de 55 países y son casi 3.000 empresarios, entre exportadores, inversionistas y compradores internacionales”, indicó Carmen Caballero, presidenta de Procolombia.

La funcionaria sostiene que la Macrorrueda es más que una oportunidad de negocios: “es el testimonio del potencial y una celebración de la colaboración y la innovación que nos impulsarán hacia un futuro más próspero y equitativo. Nuestro lema es “del escritorio al territorio y del territorio al mundo”.

Dice que es la actividad de promoción más relevante para el país. En el encuentro, las empresas colombianas, principalmente las mipymes de las regiones y de los territorios, tienen un escenario idóneo para agendar reuniones en las que pueden mostrar sus productos directamente a compradores internacionales.

“Es parte de las acciones que promovemos como gobierno nacional para posicionar la oferta de bienes y servicios de valor agregado con miras a consolidar la internacionalización incluyente y sostenible de las empresas colombianas”.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó la importante participación de empresarios y los contactos que permitirán concretar nuevos negocios. “La Macrorrueda logró generar expectativas de negocios por US$ 281 millones, de los cuales US$ 18,4 millones fueron en ventas inmediatas”, informó Procolombia.

A nivel internacional, Venezuela encabezó la lista de los países más compradores con un valor de transacciones inmediatas por US$ 3,2 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 3,1 millones, Ecuador con US$ 1,6 millones. Por su parte, Perú registró compras por US$ 1,4 y Bolivia por US$ 1 millón.

En el país, el departamento del Valle del Cauca tuvo compras inmediatas por US$ 3,9 millones, seguido de Cundinamarca con US$ 3,8 millones, Antioquia con US$ 3,1 millones, Atlántico con US$ 1,2 millones y Norte de Santander y Risaralda, cada uno, con compras registradas de US$ 1 millón.

La presidente de Proexport concluyó que es inspirador ver el compromiso de la comunidad empresarial, “especialmente de las mipymes, que representan el 92% de los exportadores confirmados”.