Denuncian supuesta detención irregular de joven en fiesta de Cartagena

La joven fue detenida por una supuesta agresión a la autoridad. Foto: Tomado del Twitter de Iván Gaona

La detención de la joven Estefanía Maldonado Vergara, de 19 años, en medio de una de las fiestas del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) provocó indignación entre testigos del hecho. Su detención se dio en la madrugada del pasado 21 de marzo, mientras la joven salía de una fiesta en el hotel Selina de Cartagena.

Según un relato de los testigos, la Policía llegó al hotel para evacuar la fiesta y pidieron documentos a quienes estaban saliendo. En la puerta del lugar, Estefanía se dio cuenta de que uno de los oficiales estaba grabando a un hombre que estaba desnudo por la calle, por lo que levantó las manos y les dijo que no lo grabaran, según señaló la activista Elizabeth Castillo, quien se estaba hospedando en el hotel y representó legalmente a la joven.

Esta acción fue calificada por el agente como “agresión a la autoridad”, por lo que decidió capturar a Estefanía. Según la versión del uniformado, la joven le pegó una cachetada, por eso la detuvo, sin embargo, la abogada Castillo duda de esto, ya que “Estefanía mide 1.5 cm y él 1.8. Habría tenido que saltar para alcanzarlo”.

Ante la detención de la joven, sus acompañantes y algunos asistentes de la fiesta empezaron a protestar. “Yo fui a buscar al mayor para tratar de resolver el asunto de una forma tranquila, pero no hubo manera de conciliar. Todo el tiempo estuvo gritando por walkie talkie que iban a mandar al Esmad”, relata Elizabeth Castillo. Al cabo de más de una hora, los uniformados permitieron que tres personas acompañaran a Estefanía, entre ellas Elizabeth, en una patrulla, hasta la sede de la Fiscalía de Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote.

🚨ALERTA🚨@PoliciaBolivar captura en medio de irregularidades a una mujer de 19 años en @_FICCI_



Abogados de DDHH fueron engañados y a la detenida no le permitieron tener acompañamiento judicial. ¿Por qué no la dejan ver? ¿Dónde está?#liberenastephania pic.twitter.com/CIsGk0nW5e — CANAL CULTURA (@CANALCULTUR) March 21, 2022

Allí, la separaron de sus acompañantes y de la abogada Castillo, a quien no le permitieron la entrada a la URI para acompañar a Estefanía en calidad de abogada. “Estábamos esperando afuera y escuché que el mayor dijo: ‘Espósenla y me le entran ya’. Yo traté de detenerlos, pero no me dejaron siquiera entrar”, expresa Elizabeth Castillo.

La abogada se quedó hasta las 7:00 a.m. esperando afuera del lugar para ver si la autorizaban a entrar, pero, nunca le permitieron entrar y se tuvo que ir del lugar porque tenía un vuelo.

Estefanía duró detenida más de 16 horas, calcula Elizabeth Castillo. La soltaron hacia las 5 de la tarde del lunes 21 de marzo. Al salir, Elizabeth se comunicó con ella y la joven le expresó su agradecimiento. Para la abogada, lo que le sucedió a Estefanía representa un abuso de autoridad y riesgo potencial para la ciudadanía de Cartagena.

“Si Estefanía no hubiera estado tan acompañada por todas las personas que se opusieron a su captura, se la hubieran llevado sin más. Es un exceso de autoridad completo”, puntualizó.