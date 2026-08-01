Dimar lanza alerta por aumento de vientos y oleaje en la costa Atlántica

Imagen de referencia. La alerta se lanzó para los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar. Foto: EFE - Javier Etxezarreta

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La Dirección General Marítima (Dimar) lanzó una alerta para este fin de semana en la costa Atlántica ante posibles condiciones adversas que puedan provocar vientos entre 42 y 51 kilómetros por hora y olas de entre 3,6 y 4,8 metros de altura.

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Las autoridades marítimas explicaron que este fin de semana se presenta el fortalecimiento de los vientos alisios sobre la cuenca del Pacífico, a lo que se suma el paso de una onda tropical y la vaguada monzónica, que favorecerán las malas condiciones climáticas.

La alerta se lanzó para el litoral central, en el que se encuentran las costas de los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar, por lo que se pidió restringir la navegación de embarcaciones, así como las actividades recreativas en el mar.

Adicionalmente, la Dimar recomendó consultar regularmente los boletines meteorológicos y marítimos, así como solicitó a las alcaldías extremar las medidas preventivas y a los turistas, seguir las indicaciones de las capitanías de puerto y los organismos de socorro.

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Desde hace una semana, la Dimar anunció el fortalecimiento de las labores de control y monitoreo en playas del Atlántico con drones de alta precisión para identificar posibles ocupaciones indebidas del litoral, evaluar riesgos asociados a fenómenos naturales y verificar las condiciones actuales de las zonas marino-costeras, con el fin de fortalecer las medidas de protección en las zonas costeras del Caribe.

“Con estas acciones, la Dimar continúa promoviendo el ordenamiento y la administración sostenible de los litorales colombianos, fomentando un equilibrio entre el aprovechamiento responsable de los espacios costeros, la seguridad integral marítima y el fortalecimiento del turismo seguro y sostenible en las regiones costeras”,indicó la autoridad marítima.