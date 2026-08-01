Las evidencias contra los capturados por el feminicidio de María Camila Potosí en Cali

Familiares y ciudadanos realizaron movilizaciones para exigir justicia. Foto: Redes sociales

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En medio de la audiencia de imputación de cargos contra las cinco personas señaladas de haber participado en el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años y ocho meses de embarazo a la que asesinaron y le sacaron a su hija del vientre en Cali, la Fiscalía dio nuevos detalles del caso, incluida una cronología detallada de lo ocurrido.

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Por 13 días, agentes de la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía recopilaron pruebas técnico-científicas que permitieron reconstruir el asesinato de la joven, como recolectar las pruebas que presentaron durante la audiencia al juez, que se realizó entre el viernes 31 de julio y este sábado primero de agosto.

Desaparición de María Camila Potosí

El caso de María Camila Potosí ha consternado al país en los últimos días. El pasado 26 de julio se reportó su desaparición tras no regresar a su vivienda del médico. Cuatro días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo cerca del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, en el sur de Cali.

Junto a la confirmación de su muerte, la familia dio a conocer que la joven fue hallada sin la bebé que esperaba en su vientre, por lo que iniciaron una serie de velatones y manifestaciones exigiendo celeridad a la justicia, así como en la búsqueda de la niña a la que llamarían Alahia.

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Con el paso de los días se conocieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se veía a Potosí en una motocicleta con otra mujer que la habría transportado todo el día de su desaparición. Mientras la familia denunciaba inconsistencias en el relato de la mujer, a la par aparecieron imágenes de la expareja de la sospechosa, quien alertaba que ella se habría inventado dos embarazos. De este último tendría cinco meses y le habría mostrado hasta ecografías.

La captura

El pasado jueves 30 de julio se conocieron dos importantes noticias alrededor del caso. En la mañana las autoridades confirmaron la captura de cinco personas, entre ellas la mujer de la motocicleta, que estarían relacionadas con el crimen.

Se trata de Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados en medio de allanamientos y diligencias de registro en los barrios Petecuy y San Marcos de Cali, y el municipio de Andalucía.

Entre los hallazgos claves que hicieron las autoridades está el iPhone de María Camila, que estaba en poder de uno de los capturados, así como se solicitó la recuperación de la información de los teléfonos de los capturados para reconstruir las comunicaciones, como sus ubicaciones en los días en los que se perpetuó el crimen.

Cronología del feminicidio de María Camila

En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, las autoridades indicaron que Angulo se habría comprometido a pagar cuatro millones de pesos por el asesinato de María Camila y la extracción de su bebé a los cuatro hombres que harían parte de la banda delincuencial “Los Santa”. Pago que no habría llegado a ser concretado.

Previo a los hechos. Kevin López se habría encargado de coordinar y asignar los roles que tendría cada uno en el momento de cometer el asesinato. La tarea de Angulo era engañar a María Camila, por lo que primero se ganó su confianza en el programa FAMI del ICBF, dirigido a madres gestantes. El día de la desaparición la llevó a una pañalera y luego a una vivienda en el sector de Altos de Polvorines donde se cometió el crimen.

Según señaló la Fiscalía, cuando María Camila ingresó a la casa, Yulieth la entretuvo para que no saliera. Momentos después, Nitzon Mondragón atacó con un arma blanca a la joven embarazada hasta ocasionarle la muerte. Luego, en el mismo lugar, le practicaron una cesárea artesanal para sacar el bebé. “Las lesiones evidenciaban un actuar particularmente cruel y que la víctima sufrió un dolor innecesario antes de fallecer”, añadió la Fiscalía.

Tras cometer el crimen, Juan José Narváez fue el encargado de trasladar el cuerpo hasta La Buitrera, donde las autoridades lo encontraron, mientras que Edwin García se encargó de la vigilancia en cada uno de los pasos del asesinato para evitar la presencia de las autoridades.

Sumado a esto, el ente de control resaltó que los involucrados hicieron una limpieza profunda tanto de la casa en la que cometieron el crimen como en los vehículos utilizados para el transporte de María Camila, con el fin de eliminar cualquier evidencia biológica.

Sin embargo, según señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Herbert Benavidez, en la vivienda encontraron un trapero con el que habrían hecho parte de la limpieza, en el cual identificaron fluidos de la joven víctima.

Audiencia

Los capturados fueron presentados el pasado viernes 31 de julio ante el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, que este sábado ordenó la medida privativa de la libertad de las cinco personas.

La Fiscalía les imputó los cargos de feminicidio agravado, por la condición de mujer gestante de la víctima y la sevicia empleada; secuestro simple agravado, por la retención violenta mediante engaños; desaparición forzada, por el ocultamiento de la bebé, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, por “la limpieza realizada en el inmueble de los hechos y el vehículo para borrar rastros de sangre”.

Las acusaciones contra el grupo de capturados podrían aumentar, dependiendo del dictamen de medicina legal sobre la muerte de la bebé recién nacida, ya que no se tiene claro si nació con vida. Por lo pronto, solo se ha dado a conocer que los restos hallados el pasado jueves sí corresponden a los de la niña que estaba esperando la familia de Potosí.