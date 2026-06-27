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El pleito de Transcaribe con uno de sus operadores

El sistema de transporte público de Cartagena presenta un déficit de buses que le dificulta operar al 100 %. En medio de las dificultades, la alcaldía adelanta una acción contra Sotromac, que administra el 30 % de la flota.

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Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
27 de junio de 2026 - 03:01 p. m.
Foto de archivo: Sistema de transporte público de la ciudad de Cartagena, Transcaribe.
Foto de archivo: Sistema de transporte público de la ciudad de Cartagena, Transcaribe.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un bus de Transcaribe se quedó sin frenos mientras baja una loma en el barrio 20 de Julio, otro estuvo atravesando las calles con parte del techo colgando sobre las cabezas de los pasajeros; mientras que a lo largo de los recorridos se hicieron reiterativos los vehículos que solo hacen la mitad del recorrido o las estaciones llenas de personas que esperan un servicio retrasado por la crisis de energía en Cartagena.

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Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

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