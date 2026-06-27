El pleito de Transcaribe con uno de sus operadores

Foto de archivo: Sistema de transporte público de la ciudad de Cartagena, Transcaribe. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un bus de Transcaribe se quedó sin frenos mientras baja una loma en el barrio 20 de Julio, otro estuvo atravesando las calles con parte del techo colgando sobre las cabezas de los pasajeros; mientras que a lo largo de los recorridos se hicieron reiterativos los vehículos que solo hacen la mitad del recorrido o las estaciones llenas de personas que esperan un servicio retrasado por la crisis de energía en Cartagena.

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