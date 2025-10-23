En medio de tensiones comenzó el desalojo de comercios irregulares en Chambacú

En medio de inconformismos de los comerciantes, se ha realizado el desalojo de talleres y tiendas en el sector de Chambacú. Foto: Alcaldía de Cartagena

En la zona de Chambacú, en Cartagena, donde se instalaron talleres, negocios, hospedajes e invasiones, las autoridades comenzaron el pasado miércoles 22 de octubre su desalojo para continuar las obras del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, cuyas obras ya están por encima del 50 %.

El operativo, que se ha estado realizando en medio de una alta tensión y el acompañamiento del Esmad, se hace en el sector El Papayal, junto a Muebles Jamar y frente al Centro Comercial Mall Plaza.

Las primeras intervenciones han consistido en el retiro de tablas y demás estructuras que sostienen los negocios. A la par, sus dueños han señalado que se están violando sus derechos, debido a que no se están reconociendo los años que llevan instalados en el lugar.

En respuesta, la alcaldía de Dumek Turbay señala que se está haciendo el proceso dentro del marco de la ley y en busca de recuperar el espacio público, que además se considera un foco de criminalidad, debido a que en la zona se han hecho operativos en contra del microtráfico.

“Con este procedimiento estamos acatando un fallo judicial; este es un predio que pertenece al Distrito de Cartagena, donde se viene desarrollando un proyecto del señor alcalde Dumek Turbay, el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú. Hoy estamos dándole continuidad a lo ordenado por el inspector de policía del sector”, dijo a El Universal el secretario del Interior, Bruno Hernández.

Las personas en la zona han interpuesto más de 15 tutelas, que han sido desestimadas y le han dado vía libre a la administración local para realizar los desalojos en la zona. De igual forma, según la alcaldía de Cartagena, 104 familias, 37 en el Papayal y 67 en el sector de “Las Pesebreras”, han sido reubicadas en Caminos del Cerro, Torres de Sevilla y Edificio Giomar.

“Todos tenemos la convicción de que esta intervención es necesaria para el bienestar de la ciudad y sus habitantes. Chambacú es un territorio llamado a convertirse en un nuevo espacio digno, seguro y ordenado para los cartageneros”, añadió Hernández.

El operativo continúa este jueves 23 de octubre y es acompañado por la Secretaría del Interior, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el Cuerpo de Bomberos, el DATT para el control de la movilidad, y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), la Personería Distrital, el ICBF y Migración Colombia.