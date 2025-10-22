Riña entre primos dejó un muerto en Soledad; el agresor tiene 16 años

Imagen de referencia. La víctima, identificada como Isaac Álvarez, recibió tres heridas en el tórax. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Soledad, Atlántico, se registró un ataque en el que murió un joven de 18 años por heridas causadas por un primo. El hecho ocurrió en el barrio Nuevo Triunfo, en el sector Cachimbero, en medio de una reunión familiar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos jóvenes se encontraban reunidos con familiares cuando una discusión entre ellos se tornó violenta. En medio de la riña, el menor de edad atacó a su primo con una navaja y le provocó heridas profundas en el tórax.

La víctima, identificada como Isaac David Álvarez Silva, fue trasladada por familiares y vecinos a la Clínica Porvenir. Los médicos intentaron estabilizarlo pero posteriormente murió por la gravedad de las lesiones.

Según testigos, el agresor habría llegado al centro asistencial con la aparente intención de atacar nuevamente a su primo. En ese momento fue capturado por uniformados que se encontraban en el lugar.

El cuerpo de Álvarez fue trasladado a Medicina Legal, mientras las autoridades de Infancia y Adolescencia adelantan el proceso de judicialización del adolescente de 16 años por homicidio agravado.

Según el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, este caso se suma a otros hechos violentos protagonizados por menores de edad. En lo que va del año, han capturado 16 menores de edad por delitos como homicidio, hurtos con arma blanca y lesiones personales.

“Con estos procedimientos reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida y la seguridad ciudadana. Seguiremos desarrollando operativos focalizados y campañas preventivas para evitar que más jóvenes terminen involucrados en hechos de sangre”, mencionó el comandante.