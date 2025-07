Investigan desaparición de cinco jóvenes en Santa Rosa de Lima, Bolívar

Imagen de referencia. Las familias denuncian amenazas y falsas promesas laborales que los habrían llevado fuera del municipio. Foto: Alcaldía de Santa Rosa de Lima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, están desaparecidos desde el sábado 19 de julio en el municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar. Las familias afirman que los contactaron para trabajar en construcción en Bosconia, Cesar, con una promesa de dos millones de pesos quincenales.

Los dos menores de edad desaparecidos son Lewin José de la Espriella de Ávila y Manuel Paternina Ospino. Y los otros tres son Sebastián Andrés Torres Pájaro, José David De Ávila Rodríguez y Bladimir Amaris Buelvas.

Según versiones de las madres, la propuesta laboral fue hecha por tres jóvenes conocidos del municipio. El traslado a Cartagena, último lugar donde los vieron, habría sido organizado por un hombre apodado “Arellano” o “Manolo”. En la Terminal de Transportes de la ciudad pierden el rastro de los cinco.

Le puede interesar: Lo que se sabe del hombre hallado calcinado dentro de cementerio en Soledad

“Mi hijo estaba durmiendo. Salí a comprar el almuerzo y cuando regresé, ya no estaba. Me dijeron que lo habían ido a buscar para un trabajo donde se ganaría dos millones. La última vez que lo vieron fue a las 2:00 p.m. en la plaza principal frente al establecimiento Piso Alto”, contó Ana Victoria De Ávila, madre de Lewin José, a Caracol Radio.

Agregó que tres conocidos del pueblo se habrían encargado de convencer al joven. “Tres muchachos sacaron a mi hijo y lo convidaron hacia un trabajo que fue a buscar en el Cesar. De ahí no sabemos más nada de la ubicación”, dijo.

Aracelis Pájaro, madre de otro de los desaparecidos, explicó que no había puesto denuncia formal por temor, tras recibir amenazas vía WhatsApp: “Yo recibí amenaza, pero como tengo problemas de azúcar me asusté y no he denunciado. Nos dijeron que si poníamos la denuncia teníamos que pagar una multa. Si no pagábamos, teníamos que desocupar la casa en 12 horas”.

Solo una de las cinco familias ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía. Sin embargo, por tratarse de menores de edad, las autoridades están obligadas a activar mecanismos de búsqueda.

Lea: Alertan en Armenia por modalidad de robo en buses: fingen malestares físicos

El alcalde de Santa Rosa de Lima, Harvis Bello Elles, denunció el caso y solicitó la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). “Como alcalde tengo la responsabilidad legal y moral de salvaguardar la vida de estos jóvenes. Ninguna autoridad nos ha confirmado su paradero ni su estado de salud. Las familias están en zozobra y este municipio exige una respuesta contundente”, expresó.

También alertó sobre la posible existencia de una red de reclutamiento en el departamento. “Estamos actuando con la responsabilidad que exige este hecho doloroso, y no permitiremos que Santa Rosa quede silenciada ante una situación tan delicada”, dijo el mandatario.

La Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía están a cargo de la investigación. Han realizado consejos de seguridad y enviado oficios formales a las entidades correspondientes. La Alcaldía ha pedido a la comunidad no interferir y aportar información para ubicar a los jóvenes.