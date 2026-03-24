Los nuevos buses de Transcaribe que llegarán a Cartagena desde China

La nueva flota incorporará tecnología para mejorar la seguridad, la información al usuario y el control de las rutas del sistema. Foto: Dumek Turbay - Vía X (@dumek_turbay)

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La nueva flota de Transcaribe comienza a tomar forma con la recepción de 44 buses en China, que serán trasladados a Cartagena en las próximas semanas, con un plazo cercano a mes y medio, según informó el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz.

Los vehículos ya finalizaron su etapa de producción y superaron pruebas técnicas relacionadas con desempeño, seguridad y adaptación a condiciones similares a las de Cartagena, como el clima. Tras completar los trámites legales, serán enviados en un trayecto que podría tardar entre 40 y 50 días, dependiendo de las condiciones marítimas en las que se envían.

Según lo informado, estos buses cumplen la norma Euro VI y operarán a gas natural, pero un 10% estará compuesto por vehículos eléctricos de cero emisiones.

Así serán los nuevos buses

Entre las novedades están los paneles informativos con datos sobre rutas, próximas paradas y tiempos de espera en tiempo real. También contarán con sistemas de sonido distribuidos en el vehículo para facilitar los anuncios y con puertos USB tipo A y tipo C para cargar los dispositivos de los pasajeros.

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El diseño incluye plataformas de acceso para personas con movilidad reducida y un botón que permite solicitar la parada y avisar al conductor en caso de necesitar apoyo para descender. Para mayor seguridad, también se implementaron agarraderas ubicadas a menor altura para quienes viajan de pie.

Entre otros detalles, contarán con cámaras de seguridad internas distribuidas así: 16 en buses articulados, 8 en padrones y 4 en busetones. Además, tendrá un sistema que genera alertas al centro de control si detecta señales de microsueño en el conductor, cámaras exteriores y sensores de proximidad entre los vehículos.

Los buses también estarán equipados con una consola que permitirá al conductor hacer seguimiento tanto a su recorrido como al del resto de la flota, para facilitar la coordinación de las rutas. Este sistema de geolocalización funcionará de forma independiente, es decir, incluso cuando el vehículo esté apagado.

Además de los 44 buses que se trasladarán a Cartagena, el alcalde Turbay Paz indicó en su publicación que otros 11 vehículos (los articulados y los primeros eléctricos adquiridos por el sistema) están en la fase final de producción “para completar el primer lote de 55 buses de los 72 que compramos en total”.