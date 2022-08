Influencer coreano, amigo de Yeferson Cossio, fue víctima de estafa en Cartagena

No se sabe con exactitud en qué playa sucedió el hecho. Las autoridades manifestaron que el coreano no interpuso la denuncia. Foto: Ricardo Maldonado Rozo - EFE

El influencer coreano, Zion Hwang, dio a conocer una nueva denuncia de sobrecostos en una playa de Cartagena. A través de un video que publicó en sus redes sociales, el extranjero contó que la primera vez que visitó una playa de la capital de Bolívar fue víctima de estafa.

Según lo que relató Hwang, en su visita a la ciudad turística dos mujeres le cobraron $600.000 por un masaje, y en otra ocasión le cobraron $100.000 por la prueba de una ostra.

“Me senté en la arena a descansar y llegó una señora, me dijo “que lindo chino”. Luego dijo que me iba a regalar crema para no quemarme y me la echó. Después llegó otra señora para hacerme masajes, y le dije que no, pero ella siguió. A los dos minutos terminó, le agradecí y me respondió que el masaje y el bloqueador costaban $600.000″.

Aunque el coreano discutió con las mujeres por el exagerado precio del masaje, al que inicialmente se negó, terminó pagando $300.000. Cabe resaltar que normalmente un masaje de cuerpo completo en las playas de Cartagena cuesta en promedio $50.000.

“En otra ocasión llegó una señora con ostras y me dijo que las probara gratis. A mí se me hizo raro pero igual las probé. Ella me preguntó ¿qué tal? Le respondí que rico, que gracias por invitarme, pero de una me dijo que eran $100.000. Pensé, Cartagena no es mi ciudad, todos se quieren aprovechar de mí. ¿Será que porque tengo los ojos rasgados creen tengo mucha plata o qué?”

Esta denuncia de estafa se suma a las que recientemente han dado a conocer otros turistas. Una de las más polémicas fue el cobro de $6.502.000 a unos turistas mexicanos que se encontraban en Playa Blanca. En la factura que dieron a conocer las víctimas, se aprecia que les estaban cobrando $1.250.000 por una picada de carnes, y $1.070.000 por 26 cervezas Corona.

Ante estos casos, las autoridades informaron que sostendrán reuniones con los trabajadores de las playas y balnearios para evitar que estas situaciones se sigan presentando.