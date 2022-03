Imputadas 17 personas por vandalismo durante protesta de mototaxistas en Cartagena

Los mototaxistas y motociclistas se manifestaron por las restricciones impuestas por el alcalde. Foto: Tomada de Twitter @jonathanqa

Por su supuesta participación en los disturbios del pasado 28 de febrero en Cartagena, que terminaron en bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública durante la jornada de protesta de los mototaxistas en esa ciudad, 17 hombres fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación.

El paro de mototaxistas se desarrolló desde las 6:30 a.m. del último día de febrero, en diferentes puntos de Cartagena, especialmente en la avenida Pedro de Heredia, como una muestra de rechazo a las medidas tomadas por la administración municipal, en la cual se determinaron varias restricciones al gremio.

En aquella jornada, según la información que maneja la Fiscalía, se presentaron actos vandálicos contra el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad, y además se registraron agresiones contra las autoridades que hacían presencia en la zona.

A los 17 procesados a Fiscalía les atribuyó su responsabilidad penal, de manera individual, por perturbación al servicio de transporte público colectivo, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. Dos de los implicados fueron privados de su libertad en sus hogares, mientras que los demás deberán comparecer al proceso penal en libertad.

El inconformismo de los mototaxistas se ha venido expresando desde hace varias semanas. Sin embargo, la situación ha sido más crítica en los últimos días, debido a que el alcalde de Cartagena, William Dau, firmó un decreto que restringe la movilidad de los mototaxistas, mientras transiten con parrillero, por la avenida Pedro de Heredia, entre la Bomba del Amparo y el Monumento a la India Catalina.

Además, tendrán pico y placa entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m., restricciones para movilizarse en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní, así como no podrán operar entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m en toda la ciudad. Asimismo, se restringió el transporte de niños y mujeres embarazadas.

Este lunes, 7 de marzo, los mototaxistas se volvieron a manifestar en Cartagena de manera pacífica. Las autoridades no reportaron disturbios, ni alteraciones de orden público. “Resaltamos el buen comportamiento que hubo durante la marcha. Cuando llegaron al centro histórico solicitaron ser atendidos, se recibió una comisión del grupo de motociclistas quienes expusieron sus propuestas para quitar algunas cosas del decreto, a lo cual el alcalde manifestó que las medidas no están sujetas a revisión, ni mucho menos a ser derogadas en este momento”, manifestó la secretaria del Interior (e), Paola Pianeta.