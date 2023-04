La defensa de la secretaria de Cartagena que se enfrenta a una moción de censura

Ana María González solicitó anular la sesión del Concejo del 12 de abril. /Alcaldía de Cartagena

La secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, se enfrenta a una moción de censura que avanza en el Concejo, ante los cuestionamientos que han surgido por la relación de la Fundación para la Educación Multidimensional (FEM), que ella creó, con la alcaldía de Cartagena, a lo que se suma la contratación de personas relacionadas con dicha organización en dependencias del Distrito.

El pasado 12 de abril, en sesión del cabildo, se escucharon los argumentos de González. Luego de ello, con 16 votos a favor, se decidió iniciar la moción de censura, que continúa este viernes 21 de abril con una audiencia pública en el que participa la funcionaria.

Previo a esto, la secretaria del Interior presentó una solicitud de nulidad de la audiencia del 12 de abril al Concejo, indicando que se atentó a “mis derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa”, debido a que se hicieron preguntas por fuera del cuestionario que se le entregó previamente. “Adicionalmente, el Concejo permitió la participación de invitados que presentaron temas ajenos al cuestionario e incluso hubo preguntas e interrogantes hacia miembros del gabinete distrital, participaciones todas que provocaron respuestas, las cuales no se me permitió refutar o contradecir, en ejercicio del derecho de defensa”.

Asimismo, recalcó que no se le permitió el derecho a la réplica y solo pudo hablar en una ocasión. “Luego de mi intervención inicial la sesión continuó sin que se me permitiera la participación, nunca se me preguntó si tenía algo que agregar, aclarar o precisar para tener oportunidad de defenderme, por lo que considero se me afectó mi derecho al debido proceso, contradicción y defensa”.

Pese a esto, el cabildo no aceptó la solicitud de la secretaria del Interior y continúa este viernes 21 de abril con el proceso de moción de censura. En medio de la sesión, González insistió que hay irregularidades en el proceso, debido a que para esta sesión no se entregó un nuevo cuestionario, sino que le reenviaron las mismas preguntas que para la sesión pasada.

“Se viola mi presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo sin que de manera objetiva se analice mi gestión, al igual que mis argumentos y pruebas que he podido hacer valer”, dijo González en la sesión.

En entrevista con El Espectador, González resaltó que el “FEM, es una fundación sin ánimo de lucro de la máxima integridad. Es una de las primeras organizaciones que tuvo una política interna de cero tolerancia a la corrupción, rinden sus cuentas desde hace varios años en el sistema de la confederación colombiana ONG y se puede hacer un rastreo pormenorizado de todos sus ingresos para que se vea lo pequeñita que es y lo ridícula que cuando uno realmente investiga se ven las acusaciones”.

Frente a los señalamientos por interés indebido, por los que es acusada, indicó que: ”Digamos que respecto a eso todavía no me puedo referir en detalle, pero lo que sí le puedo decir es que se han utilizado muchísimas verdades a medias y no se me ha permitido digamos ejercer mi derecho a la defensa, como debería ser, cuando tenga una oportunidad que no sea necesariamente mediática sino política y jurídica para explicar, lo haré por completo”.

Por último, se refirió a la acción que realizó el concejal Sergio Mendoza, del partido Alianza Verde y promotor de la moción, quien lanzó euros con el nombre de su fundación en la pasada sesión del Concejo a modo de crítica. “Cada cosa tiene su escenario, sin duda lo que él estaba tratando supuestamente era de replicar un acto simbólico que yo tuve en el año 2005 contra el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, porque se estaba apenas destapando el escándalo de los falsos positivos. Yo era un activista, era una ciudadana cualquiera y fui y le lancé un huevo en su discurso, yo era simplemente una persona anónima, era darle visibilidad a la causa y por supuesto era necesario el acto simbólico”.