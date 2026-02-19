Lo que se sabe del asesinato de artista de música urbana en un centro comercial de Cartagena

Andrés Felipe Manjarrés, “Felo Millones”, estaba iniciando su carrera musical en el trap. Foto: Archivo Particular

Un joven artista de música urbana fue asesinado en la noche del pasado martes 17 de febrero dentro de un centro comercial en el barrio Olaya Herrera de Cartagena. De acuerdo con las autoridades, sujetos armados lo abordaron y le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La víctima fue Andrés Felipe Manjarrés, conocido como “Felo Millones”, de 22 años, quien se dedicaba al trap y se comenzaba a abrir paso entre el circuito de la ciudad.

Según indicaron testigos a las autoridades, dos hombres en moto se acercaron a la víctima y el parrillero le disparó en reiteradas ocasiones, por lo que Manjarrés cayó al suelo.

El joven falleció en el lugar, por lo que se acordonó la zona. La Sijín de la Fiscalía realizó las inspecciones correspondientes para trasladar el cuerpo a Medicina Legal e iniciar las investigaciones sobre los responsables del ataque sicarial.

Manjarrés, de acuerdo con las autoridades, tenía una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por porte ilegal de arma de fuego, que se le imputó en 2022.

“Altavida lamenta profundamente el fallecimiento de ‘Felo Millones’, joven artista del género trap en la ciudad de Cartagena, cuya voz, energía y autenticidad representaban el sueño de muchos que ven en la música una salida, una esperanza y una forma de transformar su realidad. Hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la escena que lo vio crecer como talento y como ser humano”, señala una de las personas que ha lamentado la muerte del artista en sus redes sociales.

Adicionalmente, la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que revisa las cámaras de seguridad, así como hace entrevistas a los testigos para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el crimen. Hasta el momento no se tienen hipótesis de lo ocurrido.

En lo que va corrido del año se han registrado 15 asesinatos en Cartagena y los municipios aledaños.