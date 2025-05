Mamá de Tatiana Hernández señaló que habría nuevo video e investigarán a allegados

Familiares y autoridades mantienen activa su búsqueda en la ciudad de Cartagena. / Foto: Redes sociales Foto: Redes Sociales

Se completan más de 24 días de la desaparición de la médica Tatiana Hernández y siguen siendo poco los detalles del paradero de la joven. Al respecto, Lucy Díaz, la madre, indicó que se conoció un nuevo video, así como las autoridades indagarán nuevos rumbos en la investigación.

Según explicó Díaz a Caracol Radio, las autoridades tendrían en su poder otro video en el que aparece la joven. “El propietario de un establecimiento me dijo que las autoridades habían tomado un video que él entregó, pero que ya él no me podía dar más detalles, que ya me tocaba directamente con las autoridades para que ellos dieran la información al respecto”.

Sumado a esto, Díaz señaló que no pudo verlo, pero se guía por lo que le dijo el hombre. “A mí no me dieron detalles si estaba con alguna persona y la verdad tampoco entiendo si es correcto que en ese video se pudo captar la imagen de Tatiana. Simplemente, me dicen que a mí no me pueden dar información, sino que a las autoridades y ya”.

Tras conocerse que la Armada cambiaría su plan y reforzaría la búsqueda en tierra de Tatiana Hernández, la madre de la joven señaló que las autoridades también estarían indagando otros escenarios, por lo que se investigan a personas cercanas.

“Tú sabes que vas a salir pronto de esto y tu familia te está esperando. Prontamente, nos vamos a encontrar y vamos a continuar siendo el grupo familiar que hemos sido todo el tiempo en unión, en amor, paz y armonía. Aquí te esperamos, mi amor, te queremos mucho y tenemos muchas ansias de verte pronto”, afirmó Díaz.

Tatiana Hernández, de 23 años, desapareció el pasado 13 de abril, luego de que salió del Hospital Naval, donde estaba a 15 días de terminar su residencia como médica. La última imagen que se tiene de la joven es un video grabado por un turista, en el que ella se ve sentada sobre los espolones del malecón de Cartagena, en la vía Santander.

Además, tanto los zapatos como el celular de la joven fueron encontrados cerca de donde se registró el video, por lo que durante 20 días la Armada priorizó la búsqueda en el mar.

Sobre las investigaciones, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, señaló que la Fiscalía analiza los mensajes del celular encontrado, así como la madre añadió que también revisan otros dispositivos como el computador de la joven.