Mujer murió tras desvanecerse mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Cartagena

Una venezolana de 32 años murió mientras realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio de la cadena Smart Fit, en un centro comercial del barrio El Espinal, cerca del Centro Histórico de Cartagena. Primeras indagaciones señalan que fue de manera natural.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), la usuaria se encontraba haciendo ejercicios de miembro superior cuando se desvaneció de forma repentina dentro de las instalaciones del establecimiento, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencia.

Maniobras de reanimación

“Personal de la empresa Ambifar, encargada de la zona cardioprotegida del lugar, y paramédicos de Cemec iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación automática. Pese a los esfuerzos que se extendieron por aproximadamente 30 minutos, la paciente no respondió a los estímulos y murió en el establecimiento”, extendió el Departamento Administrativo Distrital de Salud.

Tras indagar con acompañantes y familiares, el reporte preliminar señala que el caso correspondía a una muerte natural. No obstante, el cuerpo fue trasladado posteriormente a Medicina Legal para realizar la necropsia que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento de la mujer.

Pronunciamiento del gimnasio

La cadena Smart Fit lamentó lo ocurrido a través de un comunicado y aseguró que se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de nuestras usuarias en la sede Castillo, en Cartagena. Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos”, indicó la cadena de gimnasios.

La empresa, además afirmó que durante la atención inicial se brindaron primeros auxilios y se utilizó el desfibrilador externo automático (DEA) que estaba disponible en la sede mientras se coordinaba la llegada de los servicios médicos de emergencia, pero no la lograron reanimar.

El caso se encuentra bajo revisión de las autoridades correspondientes, sobre la víctima se conoce que se llamaba Marianni Vázquez y se encontraba en el país con Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Este caso se suma a la muerte de fisicoculturista que también falleció de forma súbita por un paro cardiorrespiratorio mientras entrenaba en una sede de Bogotá de la misma cadena de gimansios.