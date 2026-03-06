Taxistas se tomaron la vía al aeropuerto Palonegro en Bucaramanga, ¿qué piden?

Los taxistas están permitiendo el paso intermitente de vehículos por la vía al aeropuerto Palonegro. Foto: Captura de pantalla

A primera hora de este viernes 6 de marzo, taxistas de Bucaramanga se tomaron la vía Girón-Lebrija, a la altura de la polvorería como parte del paro que habían anunciado en los últimos días por el incumplimiento de una resolución que los exime de restricciones y cobros dentro del aeropuerto de Palonegro.

La resolución expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte prohíbe la privatización de los servicios en el aeropuerto, especialmente en el de Palonegro, y exige la libre operación de los taxis, lo que de acuerdo con el gremio santandereano no se ha cumplido en la región.

“Se viene presentando un monopolio que impide a los conductores de vehículos de servicio público que no hacen parte del consorcio operar libremente en el aeropuerto”, señalaron los taxistas, quienes añadieron que les están cobrando por operar en la terminal aérea.

Los conductores denuncian que están pagando COP 90.000 mensuales por trabajar dentro del aeropuerto. “Necesitamos que se le haga caso a la resolución de la SuperTransporte. Llevamos 17 meses esperando. Mientras tanto el gremio que no hace parte del consorcio sigue siendo perseguido, sancionado y sin garantías para trabajar”, dijo a Blu Radio Ángel García, presidente del sindicato de taxistas del Aeropuerto Palonegro y directivo de la Asociación de Transportadores del aeropuerto.

Congestión en la vía al aeropuerto

La manifestación inició con un plan tortuga que generó desde primeras horas de este viernes 6 de marzo cogestión en la vía al aeropuerto. Esto provocó la cancelación de dos vuelos Bogotá-Bucaramanga de Avianca y Latam, debido a que la tripulación no pudo llegar a tiempo.

Igualmente, hubo retrasos en los vuelos programados entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m. porque también se afectó la llegada de funcionarios del aeropuerto, necesarios para el cambio de turno en la operación general del lugar.

Tras el plan tortuga, los conductores bloquearon la vía y mantienen el paso intermitente, por lo que el trancón llega hasta Girón. Por su parte, el consorcio encargado del aeropuerto indicó sobre las 9:00 a.m. que se ha logrado restablecer la operación con el ingreso paulatino de los funcionarios que quedaron atrapados en la vía por las protestas.

Por el momento, las alcaldías de Bucaramanga y su área metropolitana no se han pronunciado ante el colapso vial.