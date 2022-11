Mujer que reclamaba su sueldo fue esposada con su bebé en brazos, Petro reaccionó

La trabajadora laboró en la empresa hasta octubre de 2020 y estaba reclamando el pago de sus prestaciones. Foto: @Marianiniecheve

Un video de una mujer siendo echada de la tienda donde trabajaba se volvió viral en Twitter. En este, una mujer afirma que la están sacando de una tienda que le debía dinero por haber trabajado allá. “Miren cómo me están sacando de la tienda que me debe dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y se niegan a contestarme”, comentó la mujer en un video.

En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro afirmó que era “deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora”. Además, aseguró que “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”.

El video muestra a una mujer rodeada de policías, quienes la esposaban mientras ella sostenía a su hija que lloraba desconsoladamente. “Ponme las esposas por delante, me deben más de 2 millones de pesos hace más de 2 años”, afirma la mujer en el video.

En otro video, Norelys Álvarez afirmaba que estaba en el Centro Comercial La Serrezuela, en Cartagena, porque la empresa se había negado a pagarle la liquidación de hace dos años. “Ya yo hice todo lo pertinente, todos los lineamientos, que fueron tutelas, se les hizo la primera tutela, se les hizo la orden de desacato y la empresa se niega a contestar las tutelas y a contestar una demanda, que ya tuvo vencimiento de términos y la empresa aún se niega a cancelar”.

El encargado de la tienda fue el que llamó a las personas de seguridad del centro comercial. Posteriormente, llamaron a la Policía, porque, supuestamente, Norelys Álvarez estaba “alterando el orden público”.

¿Qué dijo la tienda frente al caso de la exempleada en Cartagena?

Jon Sonen, tienda en Cartagena, publicó un comunicado respondiendo a esta situación. En este, la empresa contestaba que Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, la mujer que aparecía en el video, había trabajado como asesora comercial en Cartagena y “su contrato laboral terminó el 20 de octubre de 2020″. Además, la tienda asegura haber lamentado profundamente que la señora fuera sacada esposada del Centro Comercial.

Álvarez habría comenzado un proceso de demanda para que se le pagaran sus prestaciones. Según el comunicado, el 15 de septiembre “fue consignado el valor de su liquidación por $ 3.002.500 (tres millones dos mil quinientos pesos m/l ). Valor correspondiente a su liquidación y no por $ 2.000.000 (dos millones de pesos m/l) como es su reclamación pública. (Se adjunta soporte de pago)”.