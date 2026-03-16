Murió médica tras accidente de lancha en Barú, Cartagena, ¿qué pasó?

La médica Julie Nataly Bohórquez Romero presentó heridas en un brazo y laceraciones en el tórax. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una tragedia se registró en el sector de Agua Azul en Barú, Cartagena, donde murió la ginecobstetra Julie Bohórquez Romero, quien fue impactada por la hélice de una lancha, en medio de actividades recreativas que realizaba con sus colegas.

Lea: Masacre en Cimitarra: ofrecen recompensa de COP 80 millones por información de responsables

El hecho se registró en la tarde del pasado domingo 15 de marzo, cuando la médica se encontraba dentro del agua de una zona turística en la que se han autorizado deportes náuticos. Primeras versiones indican que fue impactada por una embarcación que pasaba por el sector y la golpeó con una de las hélices del motor, lo que le provocó graves heridas.

Personal de rescate en la zona de la empresa Magenta, encargada de la seguridad de turistas en el sector del Rosario, la sacó del agua y la trasladaron de urgencias al Hospital de Bocagrande, al que llegó con una herida abierta en el brazo derecho, así como graves laceraciones en el pecho. Murió poco después de su ingreso.

Las autoridades locales indicaron que ya iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades, así como para determinar si la embarcación involucrada tenía permisos para transitar en la zona del accidente, como para verificar si la empresa turística cumplió con los protocolos de seguridad.

Le puede interesar: Minga indígena bloquea paso al centro administrativo La Alpujarra en Medellín

¿Quién era la médica que murió?

Julie Nataly Bohórquez Romero trabajaba desde hace más de 15 años en el Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia, Caquetá, en los servicios de ginecología y obstetricia, así como se había hecho reconocida por la atención y cuidado de bebés.

La médica se encontraba en Cartagena, junto con otros de sus colegas, participando en un congreso. Aprovechando el último día de la visita, decidieron realizar actividades turísticas en la ciudad.

Tras confirmarse su muerte, desde el hospital en el que trabajaba señalaron: “Con profundo dolor, el Hospital Departamental María Inmaculada se une al duelo por la partida de nuestra querida compañera y ginecóloga Julie Nataly Bohórquez Romero. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su dedicación y pasión por la salud de las mujeres serán recordadas siempre”.

De igual forma, desde la gobernación de Caquetá lamentaron lo ocurrido y destacaron su trabajo en el departamento. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a todo el equipo del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo fortaleza y consuelo para quienes hoy sienten su partida”.