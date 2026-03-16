Masacre en Cimitarra: ofrecen recompensa de COP 80 millones por información de responsables

Se cree que el crimen estaría relacionado con disputas entre bandas locales llamadas "Los de Yorman" y "Los de Olaya". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La gobernación de Santander ofreció una recompensa de COP 80 millones por información de la masacre, que se registró el pasado sábado 15 de marzo, en el corregimiento de Puerto Olaya, en el municipio de Cimitarra. Cuatro personas fueron asesinadas por sujetos armados.

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De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró entre las 11:30 p.m. y la 1:30 a.m. Sujetos armados llegaron primero a la vereda San Juan de la Carrilera a una vivienda donde asesinaron a una mujer y dos hombres. Posteriormente, se desplazaron a la vereda Traviata, donde atacaron a otra mujer, que falleció en el lugar.

“Desde la Gobernación de Santander lamentamos los hechos de violencia que causan la muerte en dos eventos de cuatro personas en el municipio de Cimitarra y rechazamos estas actuaciones”, explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

Autoridad y respuesta inmediata en Cimitarra



Rechazamos con contundencia el homicidio de cuatro personas en Puerto Olaya, Cimitarra. Este crimen no quedará en la impunidad.



Convocamos un Consejo de Seguridad extraordinario y activamos operaciones en acción unificada con… pic.twitter.com/y1v51LSjvt — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) March 15, 2026

Sumado a esto, el funcionario resaltó que el crimen se habría dado en medio de las disputas territoriales entre los grupos delincuenciales “Los de Olaya” contra el grupo Clan del Golfo y los grupos de delincuencia común organizada de Puerto Berrío", que están bajo el mando de alias “Machacado” de la estructura Pacificadores de Samaná.

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En consejo de seguridad, la Brigada 14 del Ejército anunció que reforzará las operaciones militares en la región, así como se coordinan acciones con Puerto Berrío y se pidió el apoyo de la ciudadanía, para lo que se habilitaron la línea de emergencia 123 y la línea contra el crimen 3143587212.

Investigan relación con asesinato de profesora en Puerto Berrío

Las autoridades también investigan si la masacre tendría relación con el asesinato de la profesora Luz Stella Restrepo Londoño, debido a la cercanía de los corregimientos de los dos municipios.

“Ya hay unas claras hipótesis de lo sucedido, hay diferentes videos que individualizan e identifican a los perpetradores de estos hechos criminales, de este hecho punible que hoy consterna nuestra comunidad”, indicó el alcalde Robinson Baena, quien además anunció una recompensa de COP 30 millones por información de los responsables del crimen de la maestra.