“No están diciendo que no viajen a Cartagena”, alcalde sobre advertencia de EE.UU

En la encuesta más reciente hecha en la ciudad, el 62% de los ciudadanos manifestaron sentirse inseguros en sus barrios. Foto: Getty Images

Tras la alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos, el pasado 17 de noviembre, en la que advierte a sus ciudadanos sobre la situación de inseguridad en Cartagena, el alcalde William Dau Chamat sostuvo que la problemática de la inseguridad no es problema exclusivo de la capital de Bolívar, sino una situación a nivel mundial.

La respuesta del mandatario se da al comunicado del gobierno norteamericano que advierte a los turistas sobre el aumento de la delincuencia en los barrios de Chambacú, el área al este del centro comercial Caribe Plaza y en el sur de Cartagena. “Ha habido un aumento de la actividad criminal en toda Cartagena a medida que se han reducido las restricciones de COVID 19, y ha habido varios eventos criminales notables en el barrio de Chambacú”, manifestaron.

A raíz de esto, Dau señaló que “los gringos dicen que aquí hay inseguridad y eso es irrefutable, pero no dicen a sus ciudadanos que no vengan a Cartagena ni a Barranquilla o Santa Marta. Lo que están diciéndoles es que no vayan a los antros, a donde hay violencia o delitos. Le están diciendo es quédense en las zonas controladas y seguras”.

En Cartagena, durante el último año, se han registrado más de 170 homicidios, problemática que se ha visto reflejada en la percepción de seguridad por parte de los habitantes. De hecho, según la encuesta Cartagena Cómo Vamos, el 62% de los ciudadanos encuestados se sienten inseguros en sus barrios y el 71 % reportó que toda la ciudad le parecía insegura.

Pese a esto, Dau Chamat sostuvo que, para la temporada de fin de año, la ciudad espera una masiva llegada de turistas. “Tenemos reservas hasta para botar para este fin de año en Cartagena. La gente no va a dejar de venir, no es la primera vez que los gringos emiten una advertencia de viaje”, agregó.