Obrero murió luego de caer de la construcción de un edificio donde trabajaba

En las obras de construcción de edificaciones se presentan muchos accidentes laborales, buena parte de ellos por incumplir con las medidas de seguridad. Foto: Freepik

Roiman Fernando Rodríguez, de 31 años, trabajaba en una obra en el municipio de Turbaco(Bolívar) durante la mañana del miércoles 14 de junio, cuando le ordenaron realizar un trabajo en el borde inferior de un techo en el tercer piso de la construcción. Intentando realizar la maniobra, Rodríguez cayó desde la parte alta de la edificación de la obra y falleció horas después a causa de los golpes que le causó el impacto.

Tras la caída, el hombre fue llevado a una clínica en Turbaco, donde fue estabilizado. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Madre Bernarda, en Cartagena, pero, según contó su hermana, Anyeris Rodríguez, al llegar al centro médico no lo quisieron atender. “El médico de la ambulancia llegó diciendo ‘código azul’, que es cuando el paciente está muy grave, un caso de vida o muerte”, aseguró la familiar.

También cuenta que lo bajaron de la ambulancia, lo ingresaron al centro médico y posteriormente lo sacaron, y que fue por esa razón que tuvieron que llevarlo de urgencia a la Clínica Blas de Lezo, donde finalmente falleció. Según el testimonio de Anyeris, su hermano, quien realizaba funciones de albañil, realizó una labor para la que no estaba capacitado y en condiciones que no eran seguras.

Al parecer, el hombre habría subido por una escalera que no estaba en óptimas condiciones y sin los elementos de seguridad. “Mi hermano no tenía elementos de seguridad; la escalera por donde subió estaba toda ‘emparapetada’ con unas cuerdas y, no sé cómo, pero se cayó desde esa altura y se golpeó fuertemente la cabeza”, explicó.

Investigación en Turbaco

La mujer pide que se haga una investigación para determinar quienes son los responsables del lamentable accidente laboral, que terminó en la muerte de una persona. Otros de sus familiares expresaron su preocupación pues quien está a cargo de la construcción de la obra, que se realiza en la urbanización El Valle, en el municipio de Bolívar, no se ha comunicado con ellos para aclarar los hechos, ni han adoptado nuevas medidas para garantizar la seguridad del resto de los empleados de la obra.

