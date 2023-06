En Cartago, dos jóvenes llevan 13 días desaparecidos: esto se sabe del caso

Nicolás Aristizábal y Daniela Díaz llevan desaparecidos más de diez días. Si usted tiene alguna información sobre su paradero puede comunicarse al 3185328932. Foto: Fiscalía General de la Nación

En Cartago, municipio al norte del Valle de Cauca, dos familias claman por el regreso de sus hijos, quienes llevan desaparecidos más de 10 días. Los adolescentes, ambos de 17 años, identificados como Nicolás Aristizábal y Daniela Díaz, salieron de sus casas en horas de la tarde del sábado 3 de junio y desde entonces no hay rastros de su paradero.

Daniela y Nicolás se conocían desde hace varios meses y ese día salieron para encontrarse con el resto de sus amigos. De acuerdo con los testimonios de los familiares de la joven, ella pidió permiso para ir a la casa de una amiga, lugar donde Nicolás la recogió en una motocicleta NKD color negro.

Por su parte, Lina María Gómez, mamá de Nicolás, contó que su hijo le dijo que irían a una fiesta en una chiva rumbera. Sin embargo, los amigos de los jóvenes confirmaron que ninguno de los dos llegó a la celebración. Además, las madres de los menores aseguran que después de las 10:00 P.M. no volvieron a tener contacto con ninguno de los dos.

“El niño nunca suele dejarme de hablar o contestar el celular. En ese momento no me contestaba y tampoco le llegaban mensajes. La mamá de la niña me llama y me dice que tampoco aparece Daniela”, narró la mamá de Nicolás.

La situación desató la preocupación de las familias, quienes acudieron a la Fiscalía para reportar la desaparición de los menores. Henry Moncada Agon, comandante de la Policía de Cartago, comentó que las Unidades del Gaula y de la Sijin adelantan la investigación para dar con el paradero de los dos jóvenes. Hasta el momento no hay ninguna hipótesis por parte de las autoridades.

A está hora se desconoce su paradero. INFORMES: 3216131476. 3226410993. pic.twitter.com/pLrOHeKbPF — CNC CARTAGO (@cnccartago) June 6, 2023

Nicolás Aristizábal

El 5 de junio, dos días después de la desaparición, se encontró la moto en la que se movilizaba Nicolás, por lo que se creyó que este era un indicio para dar con el paradero de los menores; sin embargo, el vehículo estaba tirado sobre un río, cercano a una finca del barrio El Guayabal.

“Se encuentra la moto en la vereda Guayabal de Cartago. Avisan dos trabajadores para que llamen a la Policía. Ellos la recogieron y se la llevaron. No saben el dolor y la angustia en la que me encuentro todos los días al despertar y no poder ver a mi hijo, les pido el gran favor para que las autoridades me colaboren para encontrar a mi hijo y a Daniela”, manifestó Lina María.

Por su parte, el comandante de la policía declaró que se están haciendo labores de búsqueda por ese sector. De igual manera, aprovechó para hacer un llamado a las personas a no aprovecharse de las familias en estos momentos, ya que estas han recibido información falsa sobre el paradero de los dos adolescentes.

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de los dos jóvenes, puede comunicarse al 3185328932, que es el número dispuesto por la Fiscalía para el caso.

