Colombia
Cartagena

Ordenaron evacuación de zona insular y mantienen bandera roja por alto oleaje en Cartagena

Se espera que la intensidad de los vientos aumente este lunes y continúe hasta el jueves.

Redacción Colombia
08 de febrero de 2026 - 04:23 p. m.
El frente frío que atraviesa el país ha provocado olas de hasta cuatro metros.
El frente frío que atraviesa el país ha provocado olas de hasta cuatro metros.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo
La Capitanía de Puerto de Cartagena mantiene la bandera roja insular ante el ingreso de un nuevo frente frío que se espera que aumente el oleaje este lunes y empeore las condiciones del mar Caribe el resto de la semana, hasta el jueves.

Específicamente en la zona insular, en las islas del Rosario y Playa Blanca, se prohibió completamente el embarque y desembarque de pasajeros.

De igual forma, en la bahía interna se decretó la bandera amarilla, por lo que, a pesar de que se autoriza la navegación, solo se puede hacer bajo estricta vigilancia y sujeta a los cambios que se puedan presentar en el clima.

Además, ante el aumento del oleaje y los vientos que se prevén para las próximas horas, las autoridades marítimas ordenaron la evacuación inmediata de todas las personas que se encuentren en las áreas insulares, lo que incluye a personas que trabajan en la zona y turistas.

Sobre el segundo frente frío en el país, el capitán de navío Alexis Grattz, director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, explicó a Noticias Caracol que este segundo fenómeno traerá lluvias, especialmente al archipiélago de San Andrés.

“Las autoridades locales, como las capitanías del puerto, determinan las restricciones dependiendo de qué tan grave es el impacto sobre las playas”, añadió Grattz.

Las lluvias de los últimos días han causado emergencias en ocho corregimientos y 12 municipios del sur de Bolívar, especialmente en Montecristo, Arenal del Sur, San Jacinto del Cauca y Tiquisio.

Sobre la situación en Montecristo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, indicó que “el 95 % del municipio de Montecristo se encuentra inundado, mientras que en el corregimiento de Regencia el nivel del agua alcanza los techos de las viviendas”. Por ello pidió al presidente Petro incluir al departamento en la nueva emergencia económica por la situación del país.

Por Redacción Colombia

