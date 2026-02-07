Asesinaron y robaron a conductor de plataforma en San Jerónimo, Antioquia

Imagen de referencia. El cuerpo del conductor fue abandonado por sujetos en zona rural de San Jerónimo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Policía de Antioquia confirmó la captura de cuatro presuntos responsables del asesinato de Roger Enrique Díaz, un conductor de plataformas de 42 años, al que el pasado viernes 6 de febrero delincuentes atacaron y le robaron su vehículo, en el municipio de San Jerónimo.

Sobre el caso, las autoridades señalaron que alrededor de las 6:30 p.m. del viernes se recibió la alerta del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en la vereda Pie de Cuesta de San Jerónimo, que está a cinco minutos del casco urbano.

Al parecer, el conductor habría recogido un servicio en Medellín, que había sido solicitado a través de la aplicación Indriver, hasta el municipio, donde los sujetos lo atacaron con arma blanca y le robaron el vehículo.

Un testigo del hecho le indicó a las autoridades que la víctima fue emboscada por cuatro sujetos que se movilizaban en otro vehículo de color gris.

Tras registrarse el asesinato, las autoridades activaron un plan candado, a través del cual se tuvo conocimiento de que el vehículo robado transitaba por la antigua vía al mar, por lo que lo pudieron interceptar en el sector de Robledo.

Las cuatro personas que iban en el vehículo, tres hombres y una mujer, entre 22 y 28 años, fueron capturadas y serán vinculadas a las investigaciones por el crimen. Sumado a esto, la Policía indicó que dentro del carro fueron encontrados documentos de la víctima, como la licencia de conducción.

Sobre el crimen, la Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (Acopla) rechazó lo ocurrido y lanzó una alerta ante los reiterados casos de violencia contra los conductores de vehículos de transporte por aplicaciones en la región, por lo que exigieron a las autoridades aunar esfuerzos para esclarecer este tipo de crímenes.