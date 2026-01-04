Pico y placa en Cartagena: así se aplicará para carros, motos y taxis desde este 5 de enero

A mitad de mes el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) evaluará si continúa con el pico y placa 24 horas. Foto: Alcaldía de Cartagena

A partir de este lunes 5 de enero comenzará a regir en Cartagena la nueva rotación del pico y placa para carros, motos y taxis, con la que se busca mejorar la movilidad por los principales corredores viales de la ciudad, en especial en este primer mes del año cuando se presenta un mayor tránsito de vehículos.

La medida continuará operando en el mismo horario, es decir, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del otro día, de lunes a viernes, para carros, motocicletas y taxis, y estará vigente hasta el 16 de enero cuando el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) determine si mantiene el horario.

Pico y placa para vehículos particulares, motos y taxis

La rotación será la misma para todos los vehículos y se aplicará de la siguiente manera:

Lunes: 5 – 6

Martes: 7 – 8

Miércoles: 9 – 0

Jueves: 1 – 2

Viernes: 3 – 4

Permiso para motocicletas

La alcaldía recordó que en la zona turística de Cartagena está permitido el tránsito de motociclistas que trabajen en el sector, entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m.

“Esta medida busca facilitar el retorno seguro de los trabajadores a sus hogares al finalizar su jornada laboral, durante la temporada turística y de fin de año, además de contribuir con un ahorro significativo en los gastos propios que conllevaría usar otros medios de transporte para quienes derivan su sustento de esa actividad económica”, indicó la alcaldía en el momento en que se comenzó a aplicar el pico y placa 24 horas.

Sanciones

Quien incumpla con la medida del pico y placa podrá recibir sanciones equivalentes a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes, además de la inmovilización del vehículo, conforme a la normativa vigente.