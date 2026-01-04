Corralejas en Bolívar y Sucre dejan dos muertos; uno era creador de contenido

Imagen de referencia. Las autoridades han pedido prudencia a las personas que asisten a este tipo de eventos. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la polémica por la corrida de toros en Barbosa, Santander, el pasado primero de enero, y los heridos en las corralejas en Caucasia, Antioquia, se suman dos víctimas fatales que este tipo de eventos dejaron en Sampués, Sucre, y San Juan de Nepomuceno, en Bolívar.

Lea: 2026, año decisivo para Colombia

El primer caso se registró en las corralejas que se hicieron el pasado viernes 2 de enero en San Juan, donde, como quedó registrado en videos de asistentes, un toro embistió en una de las barreras a un hombre, identificado como Samuel Herrera, al que siguió atacando mientras que estaba en el suelo.

Aunque fue auxiliado por los paramédicos en el lugar y fue trasladado al Hospital Regional Nuestra Señora del Carmen, falleció por la gravedad de las heridas en el rostro. A este hecho se le suman por lo menos nueve heridos en medio de las corralejas.

La segunda muerte se dio en Sampués, Sucre. La víctima fue el creador de contenido Brayan Beltrán, quien fue corneado en una pierna y los testículos, cuando se intentaba proteger en la contrabarrera de los palcos. Aunque alcanzó a ser trasladado a Sincelejo, falleció en un centro asistencial.

Le puede interesar: Los temores en Norte de Santander y La Guajira tras ataque de EE. UU. en Venezuela

El joven había ingresado al redondel con el interés de hacer un video para sus redes sociales. De él se sabe que vivía en el barrio Millán Vargas del mismo municipio y era reconocido por hacer videos cómicos, de su vida y de actividades culturales en el municipio. Tenía más de 12.000 seguidores en Facebook, en donde una de sus últimas publicaciones fueron dentro del ruedo en las corralejas.

En septiembre del año pasado, la Corte Constitucional ratificó la Ley 2385 de 2025 ‘No Más Olé’, que se aprobó en el Congreso y con la que se prohibieron las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y coleo. Como parte de la transición se ordenó a los municipios brindar alternativas a las familias que dependen de estas economías de aquí al 2027, cuando ya se prohibirá completamente su realización.

Ante la serie de personas que resultan heridas en este tipo de eventos, las autoridades pidieron prudencia a los asistentes.