Pico y placa en Cartagena: Estos serán los cambios desde el 4 de abril

La restricción aplicará de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

A partir de este lunes 4 de abril se aplica una nueva medida de pico y placa en Cartagena, que va hasta el 24 de febrero de 2023. Esta incluye tanto a carros como a motos y amplía la restricción de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Entre las restricciones, el nuevo decreto prohíbe la circulación de motocicletas entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. así como el tránsito de las mismas con parrillero por la avenida Pedro de Heredia desde la bomba El Amparo, hasta la India Catalina, en la carrera 11.

Solamente se permitirá la circulación de motos con parrillero entre las 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. a los conductores que estén inscritos en la página www.transitocartagena.gov.co. Los pasajeros no pueden ser menores de 12 años ni mujeres embarazadas.

Esta es la rotación del pico y placa

Pico y placa 4 de abril al 1 de julio de 2022

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Pico y placa 5 de julio al 30 de septiembre

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

Pico y placa 3 de octubre al 30 de diciembre

Lunes: 9 y 0

Martes: 1 y 2

Miércoles: 3 y 4

Jueves: 5 y 6

Viernes: 7 y 7

Pico y placa 2 de enero 2023 al 24 de febrero 2023

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Quienes incumplan la medida podrán ser sancionados hasta con 15 salarios mínimos diarios, así como a quien transite por lugares y horas restringidas se le podrá inmovilizar el vehículo.