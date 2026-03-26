Pico y placa en Cartagena: estos son los cambios desde el 30 de marzo

La restricción aplicará de lunes a viernes de 7:00 a 10 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Foto: Alcaldía de Cartagena

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La alcaldía de Cartagena anunció nuevos cambios en el pico y placa de la ciudad, que a partir del próximo martes 30 de marzo tendrá rotación de placas. Adicionalmente, la administración aclaró que la medida no se aplicará durante 24 horas en Semana Santa como se difundió en redes sociales.

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La nueva rotación se estableció a través del Decreto 0015 del 14 de enero de 2026, en el que se definió que el cambio se daría a partir del lunes 30 de marzo y se mantendría hasta el 27 de junio de 2026.

El pico y placa se seguirá aplicando bajo los mismos horarios en los que se venía haciendo, es decir, de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que para motocicletas la restricción es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Nueva rotación del pico y placa en Cartagena

A partir del lunes 30 de marzo, la restricción operará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

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Pico y placa en Semana Santa

Frente a la información que circuló en redes sociales sobre el pico y placa 24 horas entre el 27 de marzo y el 7 de abril, la alcaldía aclaró que no hay ninguna disposición para cambiar la aplicación de la medida durante esos días.

Por ello, se insistió en que la restricción se aplicará de la misma forma como se ha venido aplicando, con excepción de los dos días festivos, es decir, el Jueves y Viernes Santo.

Desde la alcaldía se hizo un llamado a los conductores a informarse a través de los canales oficiales de la alcaldía, a cumplir las normas de tránsito y planificar los desplazamientos antes de salir.