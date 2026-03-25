Condenan a un hombre a ocho años de prisión por abusar sexualmente de su hija en Bolívar

La investigación estableció que la joven de 19 años fue intimidada con un arma cortopunzante durante los hechos. Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 41 años fue condenado ocho años de prisión al ser hallado responsable de un caso de violencia sexual contra su propia hija, ocurrido en el municipio de Morales, en el sur de Bolívar. La captura fue realizada por unidades de la Policía Nacional.

Los hechos investigados se remontan al 24 de octubre de 2024, en la vereda Brazil, una zona rural del municipio, cuando el agresor intimidó a la víctima (su hija, de 19 años) con un arma cortopunzante. Posteriormente, cometió el delito y abusó de ella cuando se encontraban a solas. Los nombres del sentenciado y de la víctima no fueron dados a conocer.

🗞️ Puede leer también: Las familias afectadas por obras del Metro de la 80, en Medellín, fueron alojadas en hoteles

Según lo informado, el procesado aceptó cargos por el delito de acceso carnal violento y la decisión judicial fue confirmada hoy, 25 de marzo, por la Fiscalía General de la Nación. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo establecido en la condena.