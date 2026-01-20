Polémica por turistas que ingresaron comida en una gran nevera en Barú, Cartagena

Los turistas que ingresaron la nevera fueron grabados por uno de los locales, quien los cuestionó por la entrada de los alimentos a la zona. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las condiciones de ingreso a las playas de Barú, en Cartagena, vuelven a estar en el centro de polémicas, luego de que operadores turísticos de la zona denunciaran el ingreso de una familia con una nevera grande llena de comida y bebidas, lo que ha causado la indignación de quienes viven allí y dependen del turismo.

Lea: Choque entre dos motos de alto cilindraje provocó incendio y dejó dos muertos

En el video que se viralizó en redes sociales se ve a varias personas entrando a Playa Blanca con la nevera gigante de icopor, que cargan tres personas. Quien graba le pregunta a los turistas: “¿Esa vaina qué es? Es un cajón. Qué caja. Ahí caben como 50 cajas de cervezas, gaseosas, de todo. Eso es una nevera".

En respuesta, una mujer le responde que sí, que se la vende en un millón doscientos mil pesos, a lo que el sujeto le dice: “Imagínese, el turista haciéndole negocio al nativo”.

#OPINE. En Playa Blanca, Barú (Cartagena), comerciantes y nativos expresaron su inconformidad por la disminución de ventas debido a que turistas están llegando con comida, bebidas y equipos propios, sin consumir productos locales. Manifiestan que esta práctica afecta sus finanzas pic.twitter.com/w3UYo0MGSu — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 18, 2026

Los nativos que dependen del turismo aseguran que este tipo de prácticas los afecta directamente, debido a que viven de lo que venden a diario y paulatinamente han visto reducidas sus ventas porque muchos llevan sus comidas y no alquilan ni sombrillas ni sillas.

Le puede interesar: Condenan a exgerente de Rediba por irregularidades en relleno sanitario en Barrancabermeja

En respuesta, varios turistas de las playas de Barú han señalado que las ofertas en este tipo de espacios son muy costosas y los precios son desmedidos en comparación con otros espacios de la región. Los nativos de las playas también han añadido al debate que los altos precios se deben a las dificultades para trasladar los alimentos a estas zonas.

Esta polémica se suma a la que se presentó los primeros días del año por otro video en el que un turista y un nativo pelean por el pago de un seguro obligatorio por ingresar a las playas de Barú. Sobre el cobro, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que es legal, pero cuestionó la forma en cómo se está haciendo.

“El desliz de la entidad, que administra el Sistema de Parques Nacionales Naturales, es poner a cobrar a un tercero particular (empresa aseguradora) a falta de capacidad institucional propia. Ojalá corrija. Desde la alcaldía estaremos prestos y dispuestos a prestar la ayuda que se requiera”, indicó el mandatario en su momento en redes sociales.