Rechazaron demanda para detener suspensión de alcalde de Cartagena, William Dau

El alcalde William Dau es investigado por irregularidades en la compra de un lote de pruebas Covid-19, durante la pandemia.

El juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena rechazó la demanda de nulidad que interpuso el alcalde de la ciudad, William Dau, en contra de un acto administrativo de la Contraloría Distrital que busca su suspensión mientras se investigan irregularidades en un contrato.

Todo comenzó en mayo de este año, cuando el ente de control pidió al alcalde de Cartagena suspender a la directora del Departamento Distrital de Salud, Johana Bueno, pero además le solicitó al presidente Iván Duque suspender al mandatario Dau, ya que podría “obstruir y entorpecer” la investigación que se adelanta por un presunto detrimento patrimonial por más de $1.000 millones.

De acuerdo con la Contraloría, la denuncia fue interpuesta por un ciudadano que alertó que un lote de pruebas Covid-19 adquiridas en la ciudad habrían sido empleadas para personas no priorizadas, contrario a las directrices del Ministerio de Salud, así como habrían sido compradas al triple de lo que las adquirieron en otras ciudades.

En respuesta, Dau interpuso la demanda de nulidad, pero además el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que sean respetados los derechos políticos del alcalde de Cartagena.

El fallo del juzgado administrativo de Cartagena determina que el acto administrativo de la Contraloría no es susceptible de ser controlado, dado que es una decisión preparatoria, que no crea, extingue o modifica una situación jurídica particular.

“En el asunto examinado, la Resolución 164 del 23 de mayo de 2022, no constituye un acto administrativo definitivo que pueda ser demandado ante esta jurisdicción, como quiera que no contiene una decisión de fondo, ya que la decisión definitiva es la que termina el proceso de responsabilidad fiscal, por así disponerlo expresamente la ley”, indicó el juez.

Es decir, que como se trata de un acto preparatorio, que además está en trámite, no puede anularlo, por lo que la suspensión de Dau estaría en manos del presidente Iván Duque, quien indicó en días pasados a El Universal de Cartagena, que la decisión se tomaría luego de que se definiera esta demanda interpuesta por el alcalde de la ciudad.

“Nosotros estamos esperando que se surta una acción que interpuso el alcalde Dau, pero mientras nosotros tengamos que designar a alguien, siempre buscaremos lo mejor para la ciudad de Cartagena”, indicó Duque.